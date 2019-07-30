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ارتفاع أسعار النفط وسط توقعات خفض الفيدرالي معدل الفائدة

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ارتفاع أسعار النفط وسط توقعات خفض الفيدرالي معدل الفائدة ارتفاع أسعار النفط وسط توقعات خفض الفيدرالي معدل الفائدة

مباشر: ارتفعت النفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وسط توقعات أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة، ما يدعم الاقتصاد ويزيد من نمو الطلب.

وتبدأ اليوم اجتماعات بنك الاحتياطي الفيدرالي والتي تستمر على مدار يومين، وذلك لاتخاذ قرار بشأن معدل الفائدة وسط توقعات خفضها.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد صرح أمس بأنه لا يتوقع أن يفعل بنك الاحتياطي الفيدرالي الكثير لتحفيز الاقتصاد.

وبحلول الساعة 6:35 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم سبتمبر/آيلول بنحو 0.6 بالمائة إلى 64.08 دولار للبرميل.

كما زاد سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم سبتمبر/آيلول بنسبة 0.7 بالمائة عند 57.25 دولار للبرميل.

وبدأت أمس جولة جديدة من المباحثات التجارية بين واشنطن وبكين في زيارة وفد أمريكي نحو الصين، حيث تعد هي الزيارة الأولى منذ قرار استئناف المباحثات التجارية في الشهر الماضي.

ومن المقرر أن يعلن معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق من اليوم بيانات المخزونات عن الأسبوع الماضي.

مباشر (اقتصاد)

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