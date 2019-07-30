اعلان مصرف الراجحي عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )

بند توضيح يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفع صافي الدخل نتيجة ارتفاع دخل العمليات بنسبة 13.4%. وذلك نتيجة ارتفاع صافي الدخل من العمولات الخاصة والدخل من رسوم الخدمات البنكية وتحويل العملات الأجنبية ودخل العمليات الأخرى. في المقابل ارتفع اجمالي مصاريف العمليات بنسبة 16.0% ويعود ذلك بشكل رئيسي الى ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية الأخرى ومصروف الاستهلاك. بالإضافة الى ارتفاع مصروف مخصص خسائر الائتمان من 333.2 الى 385.6 بنسبة 15.7%. قابل ذلك انخفاض في مصاريف رواتب ومزايا الموظفين بنسبة 4%. يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى انخفض صافي الدخل بنسبة 0.7% نتيجة ارتفاع في اجمالي مصاريف العمليات بنسبة %13.7 ويعود ذلك بشكل رئيس الى ارتفاع في المصاريف العمومية والإدارية الأخرى ومصاريف رواتب ومزايا الموظفين ومصروف الاستهلاك. بالمقابل كان هناك انخفاض في مصروف مخصص خسائر الائتمان من 389.4 الى 385.6 بنسبة 1%. قابل ذلك ارتفاع في ارتفاع دخل العمليات بنسبة 4.8%. نتيجة ارتفاع الدخل من العمولات الخاصة والدخل من رسوم الخدمات البنكية والدخل من تحويل العملات الأجنبية والدخل من العمليات الأخرى. يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى ارتفع صافي الدخل بنسبة 8.3% نتيجة ارتفاع دخل العمليات. ويعود ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع صافي الدخل من العمولات الخاصة والدخل من رسوم الخدمات البنكية والدخل من تحويل العملات. في المقابل ارتفع اجمالي مصاريف العمليات بنسبة 7.7% ويعود ذلك بشكل أساسي الى ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية الأخرى ومصروف الاستهلاك. قابل ذلك انخفاض في مصروف مخصص خسائر الائتمان من 783.6 الى 775 بنسبة 1.1%، بالإضافة الى انخفاض مصاريف رواتب ومزايا الموظفين. طبيعة رأي مراجع الحسابات الرأي غير المعدل إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة تم اعادة تبويب بعض البنود معلومات اضافية ابتداء من الربع المنتهي في 30 يونيو 2019، يتم استحقاق الزكاة والضرائب على اساس ربع سنوي والاعتراف بها في قائمة الدخل مع الالتزام بإظهارها في قائمة المركز المالي الموحد وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية (IFRS) والتعليمات والمعايير الأخرى المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (SOCPA).

وعليه بلغ صافي الدخل قبل الزكاة للفترة المنتهية في 30 يونيو 2019 مبلغ 5,752 في حين بلغ لنفس الفترة من العام السابق 4,951 بنسبة ارتفاع بلغت 16.17%.

بلغ صافي الدخل بعد الزكاة للفترة المنتهية في 30 يونيو 2019 مبلغ 5,177 مقابل 4,781 لنفس الفترة من العام السابق.