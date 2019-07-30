اعلان الشركة السعودية للخدمات الأرضية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )

بند توضيح يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى إرتفعت صافي الأرباح للربع الحالي مقارنة بنفس الربع من العام السابق بمبلغ 11.1 مليون ريال بالرغم من إنخفاض الإيرادات بمبلغ 11.9 مليون ريال والتي تعود لإنخفاض أسعار الخدمات .إنخفضت المصاريف التشغيلية بمبلغ 16.8 مليون ريال نظرا لعدم دفع بدل غلاء المعيشة لهذا العام مقابل العام السابق .إنخفضت المصاريف الإدارية بمبلغ 8.3 مليون ريال نظرا لإنخفاض المخصصات , إضافة لذلك زادت التكاليف التمويلية بمبلغ 1.6 مليون ريال نظرا لتطبيق المعيار المحاسبي IFRS16 يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى إرتفعت صافي الأرباح للربع الحالي بمبلغ 19.7 مليون ريال مقابل الربع السابق من نفس العام وذلك نظرا لزيادة الايرادات بمبلغ 38.9 مليون ريال والتي كان سببها وجود شهر رمضان المبارك في هذا الربع وقابل الزيادة في الإيرادات الزيادة في المصاريف التشغيلية بمبلغ 17.8 مليون ريال والإدارية بمبلغ 1.8 مليون ريال .إضافة لذلك زاد الدخل من الايرادات التمويليه المرابحة بمبلغ 857 الف ريال مقابل الربع السابق بينما إنخفضت الارباح من الشركة المستثمر بها في حقوق الملكية بمبلغ 554 الف ريال. يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى إرتفعت صافي الأرباح للفترة الحالية بمبلغ 8.6 مليون ريال مقابل نفس الفترة من العام السابق بالرغم من إنخفاض الإيرادات بمبلغ 24.6 مليون ريال والتي تعود لإنخفاض أسعار الخدمات , إنخفضت المصاريف التشغيلية بمبلغ 21.8 مليون ريال وذلك لعدم دفع بدل غلاء المعيشة للفترة الحالية مقارنة بنفس الفترة من العام السابق .إضافة لذلك إنخفضت المصاريف الإدارية بمبلغ 14.8 مليون ريال نظرا لانخفاض المخصصات مقابل نفس الفترة من العام السابق . .زادت المصاريف التمويلية بمبلغ 3.6 مليون ريال نظرا لتطبيق المعيار المحاسبي IFRS16 طبيعة رأي مراجع الحسابات الرأي غير المعدل إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة تم إعادة تصنيف بعض المبالغ المقارنة لتتوافق مع عرض الفترة الحالية. معلومات اضافية بلغ إجمالي الإيرادات للربع الحالي 648 مليون ريال سعودي مقارنة بـ 659.9 مليون ريال سعودي لنفس الربع من العام السابق بإنخفاض قدره 1.8٪. بلغ إجمالي الدخل الشامل للربع الحالي 123.9 مليون ريال سعودي ، مقارنة بمبلغ 112.7 مليون ريال سعودي لنفس الربع من العام الماضي بزيادة قدرها 9.9٪ . بلغ إجمالي الدخل الشامل للربع الحالي 123.9 مليون ريال سعودي مقارنة بـ 104.1 مليون ريال سعودي للربع السابق أي بزيادة قدرها 19٪ . وبلغ إجمالي الدخل الشامل للفترة الحالية 227.9 مليون ريال سعودي مقابل 219.4 مليون ريال سعودي لنفس الفترة من العام الماضي بزيادة قدرها 3.9 ٪ . لا تملك الشركة أي حصة أقلية حيث بلغ إجمالي حقوق المساهمين 2939.6 مليون ريال سعودي للفترة الحالية مقارنة بـ 2969.2 مليون ريال سعودي لنفس الفترة من العام الماضي بإنخفاض قدره 1٪
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