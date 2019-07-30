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إسرائيل تشكر السعودية وتوجه رسالة إلى دول الخليج

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إسرائيل تشكر السعودية وتوجه رسالة إلى دول الخليج إسرائيل تشكر السعودية وتوجه رسالة إلى دول الخليج

وقال كعبية، في نشرته صفحة "إسرائيل في الخليج" على تويتر: "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلى الأصدقاء من دول الخليج، في هذه الأيام نشهد أن تستقبل آلاف الزوار ومن بينهم زوار لأداء فريضة الحج من دولة إسرائيل".

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية قائلا: "أشكر السعودية على حسن الضيافة ونتمنى لكل الحجاج حجا مبرورا". وأضاف: "أما أصدقاءنا من دول الخليج والمملكة العربية السعودية، فإسرائيل ترحب بكم واعتبروا إسرائيل بيتكم الثاني، أهلا وسهلا فيكم".

وكان وفد من صحفيين عرب بينهم سعوديين وعراقيين، قد زاروا إسرائيل قبل أيام والتقوا بأعضاء الكنيست وبرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وتعرض أحد أفراد الوفد لهجوم من قبل فلسطينيين أثناء تجوله في مدينة القدس قرب المسجد الأقصى، ما دفع وزارة الخارجية الإسرائيلية لإدانة ما قام به الفلسطينيون.

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