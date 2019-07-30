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اعلان شركة دار الأركان للتطوير العقاري عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )

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اعلان شركة دار الأركان للتطوير العقاري عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر ) اعلان شركة دار الأركان للتطوير العقاري عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )
بند توضيح يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى يعود الانخفاض في صافي الربح بصفة رئيسية الى إنخفاض مبيعات العقارات . إن الانخفاض في الايرادات الاخرى الغير تشغيلية من المرابحات الاسلامية قد تم تعويضه بالانخفاض في مصاريف التشغيل وأعباء التمويل ، بالاضافة الى الارتفاع في ايرادات التأجير يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى يعود الارتفاع في صافى الربح بصفة رئيسية إلى إرتفاع مبيعات العقارات . إن الارتفاع الطفيف في مصاريف التشغيل قد تم تعويضه بإرتفاع ايرادات التأجير وإرتفاع أرباح الاستثمارات في الشركات الزميلة ، بالاضافة الى الانخفاض في أعباء التمويل يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى يعود الانخفاض في صافي الربح بصفة رئيسية الى إنخفاض مبيعات العقارات . إن الارتفاع في مصاريف التشغيل وانخفاض أرباح الاستثمارات في الشركات الزميلة ، قد تم تعويضه بالكامل بإرتفاع ايرادات التأجير بالاضافة الى الانخفاض في أعباء التمويل مع ارتفاع الايرادات الاخرى الغير تشغيلية والمحققة من المرابحات الاسلامية طبيعة رأي مراجع الحسابات الرأي غير المعدل ملاحظة او تحفظ أو لفت انتباه كما ورد في تقرير المراجع الخارجي لا يوجد إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لا يوجد معلومات اضافية لا يوجد

مباشر (اقتصاد)

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