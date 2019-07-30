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اعلان شركة طيبة للإستثمار عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )

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اعلان شركة طيبة للإستثمار عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر ) اعلان شركة طيبة للإستثمار عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )
بند توضيح يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى يعود سبب الارتفاع في صافي الربح أساساً الى الارتفاع الطفيف في الإيرادات وزيادة الأرباح الموزعة من الاستثمار فى الشركات المدرجة وانخفاض مصروف الزكاة الشرعية بسبب تحميل الربع المماثل من العام السابق بفروقات زكوية ناتجة عن استلام ربوط زكوية لسنوات سابقة من الهيئة العامة للزكاة وكذلك أدى استكمال صفقتي الاستحواذ على حقوق الملكية غير المسيطرة بنسبة 8.10% من رأس مال شركة العقيق وعلى ما نسبته 12.65% من رأس مال شركة أراك لصالح شركة طيبة للإستثمار الى زيادة صافي الربح لمساهمي الشركة . يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى يعود سبب الارتفاع في صافي الربح أساساً الى الارتفاع في الإيرادات للربع الحالي وزيادة الأرباح الموزعة من الاستثمار فى الشركات المدرجة بالمقارنة بالربع السابق وكذلك أدى استكمال صفقتي الاستحواذ على حقوق الملكية غير المسيطرة بنسبة 8.10% من رأس مال شركة العقيق وعلى ما نسبته 12.65% من رأس مال شركة أراك لصالح شركة طيبة للإستثمار الى زيادة صافى الربح لمساهمي الشركة . يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى يعود سبب الارتفاع في صافي الربح الى انخفاض مصروف الزكاة الشرعية بسبب تحميل الربع المماثل من العام السابق بفروقات زكوية ناتجة عن استلام ربوط زكوية لسنوات سابقة من الهيئة العامة للزكاة وكذلك أدى استكمال صفقتي الاستحواذ على حقوق الملكية غير المسيطرة بنسبة 8.10% من رأس مال شركة العقيق وعلى ما نسبته 12.65% من رأس مال شركة أراك لصالح شركة طيبة للإستثمار الى زيادة صافي الربح لمساهمي الشركة . طبيعة رأي مراجع الحسابات الرأي غير المعدل ملاحظة او تحفظ أو لفت انتباه كما ورد في تقرير المراجع الخارجي لا يوجد إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لتتلائم مع طريقة عرض أرقام الفترة الحالية معلومات اضافية بلغ اجمالي الدخل الشامل لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2019 مبلغ 163.81 مليون ريال سعودى مقابل 106.64 مليون ريال سعودى لنفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها 57.17 مليون ريال سعودى والتي يعود اغلبها الى الأرباح غير المحققة من إعادة تقييم حصة الشركة فى استثمارها في أسهم الشركات المدرجة فى تاريخ القوائم المالية.

مباشر (اقتصاد)

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