اعلان بنك الرياض عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )

بند توضيح يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفع صافي الربح بسبب ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 22.9%، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة وصافي دخل الأتعاب و العمولات.وكذلك صافي مكاسب بيع استثمارات مقتناه لغير أغراض المتاجرة و كما انخفض إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 10% ويعود ذلك لانخفاض مخصص خسائرالائتمان والموجودات المالية الأخرى. يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى ارتفع صافي الربح بسبب ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 3.5%، نتيجة للارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة ومكاسب بيع استثمارات مقتناه لغير أغراض المتاجرة، قابله جزئياً انخفاض صافي دخل الأتعاب والعمولات وصافي دخل المتاجرة. كما انخفض إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 3.9% ويعود ذلك إلى ارتفاع صافي عكس مخصص الانخفاض في قيمة الاستثمارات. يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى ارتفع صافي الربح بسبب ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 22%، نتيجة للارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة وصافي دخل الأتعاب والعمولات وصافي دخل المتاجرة ومكاسب بيع استثمارات مقتناه لغير أغراض المتاجرة. وبلغ الانخفاض في إجمالي مصاريف العمليات نحو 3.0%. طبيعة رأي مراجع الحسابات الرأي غير المعدل ملاحظة او تحفظ أو لفت انتباه كما ورد في تقرير المراجع الخارجي لايوجد إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة ابتداءً من الربع المنتهي في 30 يونيو 2019 ، سيتم استحقاق الزكاة في نهاية كل فترة تقرير مالية وإثباتها في قائمة الدخل الموحد مع الالتزام المقابل المعترف به قائمة المركز المالي الموحدة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. إضافة إلى ماتم ذكره، تم إعادة تبويب بعض البنود. معلومات اضافية بلغ الدخل قبل الزكاة لفترة 3 أشهر و 6 أشهر المنتهية في 30 يونيو 2019 ,مبلغ 1،670 مليون ريال سعودي (1،062 مليون ريال سعودي 30 يونيو 2018), و 3،315 مليون ريال سعودي (2,199 مليون ريال سعودي 30 يونيو 2018) على التوالي.
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