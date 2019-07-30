اعلان شركة أسمنت اليمامة عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )

بند توضيح يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى يعود السبب الرئيسي في ارتفاع صافي الربح للربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى :

1. ارتفاع قيمة المبيعات للربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

2. ارتفاع الإيرادات الأخرى للربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

3. إنخفاض المصاريف العمومية والإدارية للربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى يعود السبب الرئيسي في ارتفاع صافي الربح للفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى:

1. ارتفاع كمية المبيعات للفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق.

2. ارتفاع قيمة المبيعات للفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق.

3. ارتفاع الإيرادات الأخرى للفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق.

يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى يعود السبب الرئيسي في إنخفاض صافي الربح للربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى :

- إنخفاض كمية المبيعات للربع الحالي مقارنة بالربع السابق من نفس العام.

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