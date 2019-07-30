اعلان شركة الكابلات السعودية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )

الملاحظات التي أدت لنتيجة فحص متحفظة

(أ‌) كما في 31 ديسمبر 2018 حققت إحدى الشركات التابعة، ماس كابلو ياتيريم وتيجارات أنونيم شيركاتي، صافي خسائر بلغت 94.5 مليون ريال سعودي وبلغت خسائرها المتراكمة 413,3 مليون ريال سعودي في ذلك التاريخ والذي يمثل 86,7% من رأس مال الشركة التابعة، مما يعطي مؤشرا جوهريا على قدرة الشركة التابعة على الاستمرار كمنشأة مستمرة، وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها في حال تحققها. قامت الشركة التابعة بإعادة هيكلة المبالغ المستحقة للبنوك والدائنون الآخرون وقامت بعمل خطة لتخفيض مطلوباتها من خلال الاعتماد على التدفقات النقدية المستقبلية المتعلقة بالمشاريع القائمة، وبالتالي تعتقد الادارة بأنه لا توجد مخاطر تتعلق باستمرارية الشركة التابعة. وبناء على ذلك تم إعداد القوائم المالية من قبل إدارة الشركة التابعة طبقا لأساس الاستمرارية المحاسبي.

أمور أخرى

دون المزيد من التحفظ في إستنتاجنا، نود أن نشير إلى ما يلي:

• قامت الشركة بإطفاء الخسائر المتراكمة بمبلغ 293,5 مليون ريال سعودي وذلك من خلال تخفيض رأس مال الشركة. وعليه أصبح رأس المال الجديد للشركة 110,6 مليون ريال سعودي، وفقا لقرار مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2 اغسطس 2018.

• قامت الشركة باستبعاد إحدى الشركات التابعة لها بتاريخ 31 اغسطس 2018 عن طريق بيعها.

• إن المطلوبات المتداولة للمجموعة تزيد عن موجوداتها المتداولة بمبلغ 344.2 مليون ريال سعودي (2018: 369,9 مليون ريال سعودي) مما يشير إلى عدم قدرة المجموعة على الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل عند استحقاقها.

تقرير مراجع الحسابات المستقل حول فحص المعلومات المالية الأولية الموجزة الموحدة - تتمة

الاستنتاج المتحفظ

استناداً إلى فحصنا، وبإستثناء ما ذكر في فقرة نتيجة الفحص المتحفظة، فإنه لم يرد إلى علمنا أي شيء يجعلنا نعتقد بأن المعلومات المالية الأولية الموجزة الموحدة المرفقة لا تعرض بعدالة من جميع النواحي الجوهرية، وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم (34) "التقارير المالية الأولية" المعتمد في المملكة العربية السعودية.