اعلان شركة الأسمنت السعودية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )

بند توضيح يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع المبيعات، ارتفاع حصة الشركة في صافي نتائج شركات زميلة، ارتفاع الإيرادات الاخرى. وذلك على الرغم من ارتفاع المصاريف الإدارية و العمومية، ارتفاع مصاريف البيع والتسويق وارتفاع مصاريف التمويل الإسلامي. يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع المبيعات، ارتفاع حصة الشركة في صافي نتائج شركات زميلة، ارتفاع الإيرادات الاخرى. وذلك على الرغم من ارتفاع المصاريف الإدارية و العمومية، ارتفاع مصاريف البيع والتسويق وارتفاع مصاريف التمويل الإسلامي. يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى إنخفاض المبيعات، بالإضافة الى ارتفاع المصاريف الإدارية و العمومية، إرتفاع مصاريف التمويل الإسلامي، وذلك على الرغم من انخفاض مصاريف البيع والتسويق وارتفاع حصة الشركة في صافي نتائج شركات زميلة. طبيعة رأي مراجع الحسابات الرأي غير المعدل

مباشر (اقتصاد)