أخبار عاجلة

اخر النهار حلقة الثلاثاء 31 يوليو 2019 -
سيد عبد الحفيظ يوجه رسالة لجمهور الاهلي -
سيد عبد الحفيظ : بيراميدز خلق روح المنافسة في الدوري هذا الموسم -
جائزة خالد الخطيب الدولية 2019.. تحديات التغطية الميدانية من قلب المعركة -
مساء dmc – لقاء مع أحد المشاركين في المؤتمر الوطني للشباب -
لقاءات مع أبطال مصر لكرة اليد "فور وصولهم" وعقب فوزهم بالمركز الثالث بكأس العالم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

ليست سوريا.. إسرائيل تقصف بواسطة "إف 35" هذه الدولة العربية

Google+ Print

YouTube.com

ونقلت الصحيفة العبرية، عن الخبير العسكري، رون بن يشاي، اليوم الثلاثاء، أن "القاعدة التي تم قصفها هي القاعدة العسكرية الأقرب إلى سوريا وتستغلها إيران لإدخال الأسلحة عبر العراق إلى سوريا ولبنان للعمل ضد إسرائيل".

وأوضح أن الموقع الذي تم قصفه يتبع لما وصفه بـ"المليشيات الموالية لإيران في العراق".

وتأتي هذه الأنباء بعد يوم من نفي مصادر عراقية، صحة التقارير الإعلامية التي تحدثت عن صف على معسكر أشرف، شرق العاصمة بغداد، من قبل طائرات إسرائيلية أو غيرها.

وقال المصدر في تصريح لموقع "RT"، إن "بعض وسائل الإعلام الناطقة باللغة الإنجليزية تحدثت عن معلومات حول قصف طيران إسرائيلي لمعسكر أشرف الذي تتواجد فيه منظمة بدر بزعامة هادي العامري، لكن هذا لم يحدث".

SputnikNews

مواضيع متعلقة
البحرين ترد على الأمم المتحدة: أحكام الإعدام استوفت "كافة معايير العدالة"

البحرين ترد على الأمم المتحدة: أحكام الإعدام استوفت "كافة معايير العدالة"

البرهان يكشف حقيقة وجود تنافس بين المجلس العسكري وقوات الدعم السريع

البرهان يكشف حقيقة وجود تنافس بين المجلس العسكري وقوات الدعم السريع

اعتقال عناصر شبكة تتاجر بالبشر في محافظة بابل العراقية

اعتقال عناصر شبكة تتاجر بالبشر في محافظة بابل العراقية

السعودية تطلق خدمات رقمية لإرشاد الحجاج 

السعودية تطلق خدمات رقمية لإرشاد الحجاج 