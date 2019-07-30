سجى دحادحة ترد على منتقديها..انا قوية

جي بي سي نيوز: ردت زوجة المرحوم محمود ملحم سجى دحادحة اليوم الأحد، على انتقاد البعض لها، بسبب قيامها بنشر تغريدات تتذكر فيها زوجها، وتطلب من الناس الدعاء له.

وقالت سجى عبر حسابها على موقع تويتر: ” في ناس بتحكيلي انت جد هيك قوية وفاضية تكتبي عالسوشال ميديا، اه انا قوية”.

وأضافت: ” انا قلبي الله بعلم شو فيه انا ضليت استناه واطلع عالبحر واحكي هلا بيجي انا لقيته غرقان لقيته ما في روح لحالي عشت معه احلى ايام عمري انسان بستاهل كل الدنيا تعرف عنه وكل الدنيا تدعيله حسبي الله ونعم الوكيل”.

واكدت في تغريدات أخرى عبر حسابها على تويتر “انا مسلمة ومؤمنة وقوية لانه هو دائما كان يحكيلي بدي تكوني قوية واعتمد عليكي والحمدلله وانا بدي الناس تحبه وتذكره بالخير وتترحم عليه لانه بستاهل”.

ودعم الكثير من النشطاء زوجة الفقيد، بالتغريدات والردود التي تؤكد حبها ووفائها لزوجها، وكانت قد أعلنت وزارة الخارجية الأردنية وشؤون المغتربين يوم الجمعة عن وفاة المواطن الاردني والعثور على جثته في جزيرة بالي في اندونيسيا خلال قضائه شهر العسل.