تعلن شركة الجوف للتنمية الزراعية عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام المالي 2019م

بند توضيح مقدمة قرر مجلس إدارة شركة الجوف للتنمية الزراعية في اجتماعه المنعقد بتاريخ 28 يوليو 2019م بتوزيع أرباح نقدية لمساهمي الشركة عن النصف الأول من العام المالي 2019م . تاريخ قرار مجلس إدارة الشركة 1440-11-25 الموافق 2019-07-28 اجمالي المبلغ الموزع 15 مليون ريال عدد الأسهم المستحقة للأرباح 30 مليون سهم حصة السهم من التوزيع 50 هللة نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية % 5 تاريخ الأحقية تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم 4 أغسطس 2019م والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز أيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق . تاريخ التوزيع يحدد لاحقاً .
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