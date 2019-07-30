تعلن مجموعة سامبا المالية عن توزيع أرباح على المساهمين عن النصف الأول من العام 2019م

بند توضيح مقدمة تعلن مجموعة سامبا المالية عن قرار مجلس الإدارة يوم الأثنين 29 يوليو 2019م بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي البنك عن النصف الأول من العام 2019م على النحو التالي: تاريخ قرار مجلس إدارة الشركة 1440-11-26 الموافق 2019-07-29 اجمالي المبلغ الموزع 1.438 مليار ريال، غير شاملة للزكاة وضرائب الدخل. عدد الأسهم المستحقة للأرباح 2 مليار حصة السهم من التوزيع 72 هللة بعد خصم الزكاة. نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية % 7.2 تاريخ الأحقية أحقية الأرباح ستكون للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق وهو يوم الثلاثاء 30/07/2019م، والمقيدين في سجل مساهمي المجموعة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الذي يوافق يوم الخميس 01/08/2019م. تاريخ التوزيع يوم الثلاثاء 20/08/2019م. معلومات اضافية ونود أن نلفت انتباه السادة المستثمرين الأجانب غير المقيمين إلى أن التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم تخضع (عند تحويلها أو قيدها في حسابه البنكي) لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقاً لأحكام المادة (68) من نظام ضريبة الدخل والمادة (63) من لائحته التنفيذية.

مباشر (اقتصاد)