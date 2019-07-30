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اليمن.. مواجهات بين الجيش و"أنصار الله" في مدينة الحديدة

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القاهرة – سبوتنيك. وأفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك" بأن "أنصار الله" شنت هجوماً على مواقع للقوات المشتركة في أحياء تسيطر عليها باتجاه سوق الحلقة ومحيط كيلو 7 في مدينة الحديدة.

© REUTERS / Faisal Nasser

وأضاف، أن مواجهات تدور بين الطرفين بأسلحة ثقيلة ومتوسطة، وسط قصف متبادل.

في السياق، ذكر المركز الإعلامي لألوية العمالقة التابعة للجيش، أن القوات المشتركة صدت، الاثنين، هجمات واسعة شنتها "أنصار الله" من جهات عدة على مواقع في أطراف قرية الحلّة بمنطقة بني مغاري شمال غربي مديرية حيس (جنوب شرقي الحديدة).

وأكد تكبيد عناصر "أنصار الله" خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، خلال التصدي لهجماتها التي استمرت أكثر من 3 ساعات.

وأشار إلى تكثيف جماعة أنصار الله قصفها العشوائي بقذائف الهاون على الأحياء السكنية شمال ووسط مدينة حيس، ما أدى إلى إصابة أحد المواطنين يدعى علي أحمد راجح هبيت، نُقل على إثرها إلى المستشفى.

إلى ذلك، أصيب الطفلان زكريا عبدالله أحمد جابر (6 أعوام)، وهيام بدر أحمد (12 عاماً)، بجروح أحدهما وصفت بالخطيرة، جراء قصف شنته "أنصار الله" بقذائف الهاون على المنازل في مديرية التحيتا جنوب الحديدة، ألحق أضراراً بالغة بعدد منها ومزارع، حسب المركز الإعلامي لألوية العمالقة.

من جهة ثانية، اتهمت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، الجيش اليمني بقصف أحياء سكنية متفرقة في مدينة الحديدة بأكثر من 30 قذيفة وصاروخ كاتيوشا، بالتزامن مع عمليات تمشيط مكثفة نفذتها قواته بالعيارات المختلفة.

SputnikNews

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