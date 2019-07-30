اليمن.. 8 غارات للتحالف على معسكر لـ"أنصار الله" جنوب صنعاء

القاهرة – سبوتنيك. وأفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك"، بأن طيران التحالف نفذ 8 غارات على معسكر 48 مقر قيادة قوات الحرس الجمهوري "نخبة الجيش اليمني سابقاً" في حي السواد بمديرية سنحان جنوب العاصمة صنعاء.

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وأشار إلى أن الغارات خلفت انفجارات عنيفة في المعسكر. وتعرض المعسكر الذي يضم مخازن وأسلحة ثقيلة إلى قصف جوي متكرر منذ انطلاق العمليات العسكرية للتحالف في 26 آذار/ مارس من العام 2015م.

ويعاني اليمن أزمة إنسانية تعد الأسوأ بفعل استمرار حرب أهلية منذ أكثر من أربع سنوات بين الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية مدعوما بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية وبين جماعة "أنصار الله" (الحوثيين).

وبفعل الحرب سقط عدد كبير من اليمنيين بين قتيل وجريح كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.