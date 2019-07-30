دراسة: واشنطن أكبر مستثمر في المملكة المتحدة

مباشر: تسيطر الشركات الأمريكية على أكبر نسبة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة داخل المملكة المتحدة.

وكشفت دراسة صادرة عن مكتب الإحصاءات الوطني في المملكة المتحدة، اليوم الإثنين، أن الشركات من الاتحاد الأوروبي ذات سيطرة مباشرة على أعلى قيمة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في عام 2017.

وبلغت استثمارات الشركات الأوروبية بنهاية عام 2017 نحو 573.1 مليار جنيه إسترليني في حين كان استثمارات الشركات الأمريكية سجلت 365.7 مليار إسترليني بالفترة نفسها.

لكن التقرير نظر في كم من بين هذه الشركات يقع في نهاية المطاف خارج الاتحاد الأوروبي، وتوصل إلى أن الشركات الأمريكية استحوذت على شركات بقيمة 620.3 مليار جنيه إسترليني (764 مليار دولار) حتى عام 2017.

ويمثل هذا الرقم زيادة قدرها 182.8 مليار جنيه إسترليني مقارنة مع العام السابق له مع حقيقة أن نصف هذه الزيادة كانت مدفوعة من قبل عدد قليل من الشركات، بحسب مكتب الإحصاءات.

وكان الاتحاد الأوروبي يسطير على استثمارات بقيمة 367.8 مليار جنيه إسترليني في عام 2017، وفقاً لمعيار الملكية.

وبحلول الساعة 12:40 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفضت العملة البريطانية مقابل نظيرتها الأمريكية بنحو 0.9 بالمائة ليسجل الجنيه الإسترليني 1.2278 دولار.