أخبار عاجلة

البحرين ترد على الأمم المتحدة: أحكام الإعدام استوفت "كافة معايير العدالة" -
اخر النهار حلقة الثلاثاء 31 يوليو 2019 -
سيد عبد الحفيظ يوجه رسالة لجمهور الاهلي -
سيد عبد الحفيظ : بيراميدز خلق روح المنافسة في الدوري هذا الموسم -
سيد عبد الحفيظ : لم أسمع في حياتي سوى عن روح الفانلة الحمراء -
جائزة خالد الخطيب الدولية 2019.. تحديات التغطية الميدانية من قلب المعركة -
مساء dmc – لقاء مع أحد المشاركين في المؤتمر الوطني للشباب -
لقاءات مع أبطال مصر لكرة اليد "فور وصولهم" وعقب فوزهم بالمركز الثالث بكأس العالم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

دراسة: واشنطن أكبر مستثمر في المملكة المتحدة

Google+ Print
دراسة: واشنطن أكبر مستثمر في المملكة المتحدة دراسة: واشنطن أكبر مستثمر في المملكة المتحدة

مباشر: تسيطر الشركات الأمريكية على أكبر نسبة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة داخل المملكة المتحدة.

وكشفت دراسة صادرة عن مكتب الإحصاءات الوطني في المملكة المتحدة، اليوم الإثنين، أن الشركات من الاتحاد الأوروبي ذات سيطرة مباشرة على أعلى قيمة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في عام 2017.

وبلغت استثمارات الشركات الأوروبية بنهاية عام 2017 نحو 573.1 مليار جنيه إسترليني في حين كان استثمارات الشركات الأمريكية سجلت 365.7 مليار إسترليني بالفترة نفسها.

لكن التقرير نظر في كم من بين هذه الشركات يقع في نهاية المطاف خارج الاتحاد الأوروبي، وتوصل إلى أن الشركات الأمريكية استحوذت على شركات بقيمة 620.3 مليار جنيه إسترليني (764 مليار دولار) حتى عام 2017.

ويمثل هذا الرقم زيادة قدرها 182.8 مليار جنيه إسترليني مقارنة مع العام السابق له مع حقيقة أن نصف هذه الزيادة كانت مدفوعة من قبل عدد قليل من الشركات، بحسب مكتب الإحصاءات.

وكان الاتحاد الأوروبي يسطير على استثمارات بقيمة 367.8 مليار جنيه إسترليني في عام 2017، وفقاً لمعيار الملكية.

وبحلول الساعة 12:40 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفضت العملة البريطانية مقابل نظيرتها الأمريكية بنحو 0.9 بالمائة ليسجل الجنيه الإسترليني 1.2278 دولار.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
نتائج أعمال آبل ومكاسب النفط.. الأبرز بالأسواق العالمية اليوم

نتائج أعمال آبل ومكاسب النفط.. الأبرز بالأسواق العالمية اليوم

مبيعات أجهزة "آيفون" تهبط 12% لتفشل في الوفاء بالتقديرات

مبيعات أجهزة "آيفون" تهبط 12% لتفشل في الوفاء بالتقديرات

أرباح "آبل" تتراجع لكنها تتجاوز التوقعات.. والإيرادات ترتفع لمستوى قياسي

أرباح "آبل" تتراجع لكنها تتجاوز التوقعات.. والإيرادات ترتفع لمستوى قياسي

"البيئة" السعودية: تُغرم على 19 مؤسسة خالفت لنظام المبيدات مالياً

"البيئة" السعودية: تُغرم على 19 مؤسسة خالفت لنظام المبيدات مالياً