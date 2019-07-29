أخبار عاجلة

البحرين ترد على الأمم المتحدة: أحكام الإعدام استوفت "كافة معايير العدالة" -
اخر النهار حلقة الثلاثاء 31 يوليو 2019 -
سيد عبد الحفيظ يوجه رسالة لجمهور الاهلي -
سيد عبد الحفيظ : بيراميدز خلق روح المنافسة في الدوري هذا الموسم -
سيد عبد الحفيظ : لم أسمع في حياتي سوى عن روح الفانلة الحمراء -
جائزة خالد الخطيب الدولية 2019.. تحديات التغطية الميدانية من قلب المعركة -
مساء dmc – لقاء مع أحد المشاركين في المؤتمر الوطني للشباب -
لقاءات مع أبطال مصر لكرة اليد "فور وصولهم" وعقب فوزهم بالمركز الثالث بكأس العالم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. علوم و تكنولوجيا
  3. البوابة العربية للأخبار التقنية

جوجل تشوق لهاتف Pixel 4 عبر فيديو ترويجي

Google+ Print
جوجل تشوق لهاتف Pixel 4 عبر فيديو ترويجي جوجل تشوق لهاتف Pixel 4 عبر فيديو ترويجي

نشرت شركة جوجل مقطع ترويجي جديد لهاتفها القادم (Pixel 4)، والذي من المتوقع أن تعلن عنه في وقت ما من هذا الخريف.

ويأتي مقطع الفيديو بعد أن نشرت الشركة

عبر حسابها الرسمي على تويتر في شهر يونيو كشفت من خلالها لأول مرة عن الهاتف.

وأوضحت جوجل من خلال مقطع الفيديو كيف يمكن للمستخدمين التحكم بالهاتف دون لمس الشاشة، وذلك باستخدام إيماءات اليد.

كما نشرت جوجل مقالة في مدونتها تكشف من خلالها كيفية عمل الميزة.

ويظهر مقطع الفيديو كيفية فك قفل هاتف (Pixel 4) من خلال النظر إليه، على غرار طريقة عمل (Face ID) من آبل على هواتف آيفون.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

وعانت آليات فك القفل عبر التعرف على الوجه من عدم الأمان على هواتف أندرويد، الأمر الذي دفع المصنعين إلى اعتماد أجهزة قراءة بصمات الأصابع، لكن جوجل تقول: إن الميزة الجديدة أكثر أمانا الآن.

وقالت جوجل: تستخدم ميزة (Face Unlock) تقنية التعرف على الوجه التي تتم معالجتها على جهازك عبر رقاقة (Titan M)، بحيث لا تترك بيانات الصورة هاتفك أبداً، ولا يتم حفظها أو مشاركتها مع خدمات جوجل الأخرى.

ويُظهر الفيديو أيضًا مستخدمًا يتخطى الأغاني في تطبيق ما دون لمس الهاتف، مما يشير مرة أخرى إلى أن الكاميرا الأمامية أكثر تقدماً من المعتاد.

ويُطلق على الخيار اسم (Motion Sense)، ويستخدم تقنية رادار استشعار الحركة المسماة سولي (Soli)، المطورة بواسطة فريق التكنولوجيا المتقدمة والمشاريع من جوجل.

وتعمل (Soli) بشكل استباقي على تشغيل مستشعرات فتح الوجه، مما يجعل الميزة تعمل في أي اتجاه تقريبًا – حتى لو كنت تمسك بالهاتف رأسًا على عقب – ويمكن استخدامها في عمليات الدفع الآمنة والمصادقة أيضًا.

وقالت جوجل: سيكون (Pixel 4) أول جهاز يعمل مع (Soli)، حيث يشغل ميزات (Motion Sense) الجديدة الخاصة بنا للسماح لك بتخطي الأغاني وإسكات المكالمات الهاتفية عن طريق التلويح بيديك.

وأضافت “هذه القدرات ليست سوى البداية، ومثلما تتحسن هواتف بيكسل مع مرور الوقت، سيتطور (Motion Sense) أيضًا، وستتوفر ميزة (Motion Sense) في بعض البلدان المختارة”.

وشاركت جوجل صورة لجميع المستشعرات الموجودة في الجزء العلوي من الجهاز، والتي تتميز بثلاث مكونات مختلفة لميزة فتح الوجه، بما في ذلك العمق والأشعة تحت الحمراء و RGB، بحيث تعمل هذه المكونات معًا للسماح للمستخدم بإلغاء قفل (Pixel 4) عبر التعرف على الوجه.

البوابة العربية للأخبار التقنية

مواضيع متعلقة
بالفيديو : مقتل 6 مدنيين بغارات النظام في الشمال السوري

بالفيديو : مقتل 6 مدنيين بغارات النظام في الشمال السوري

سحل طالب في الحرم الجامعي في تونس يغضب التوانسة بعد انتشار فيديو عن الواقعة

سحل طالب في الحرم الجامعي في تونس يغضب التوانسة بعد انتشار فيديو عن الواقعة

فيديو...الحرائق تأتي على أكثر من 6000 هكتار من الغابات في الجزائر

فيديو...الحرائق تأتي على أكثر من 6000 هكتار من الغابات في الجزائر

بالفيديو.. الجيش السوري ينتشر على طريق استراتيجي شمال حماه بعد تحريره

بالفيديو.. الجيش السوري ينتشر على طريق استراتيجي شمال حماه بعد تحريره