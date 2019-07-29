خسائر الإسترليني ومخاوف البريكست محور الأسواق العالمية اليوم

من: أحمد شوقي

مباشر: طغت مخاوف البريكست بدون اتقاق وخسائر الجنيه الإسترليني على الأسواق العالمية بنهاية تعاملات اليوم الإثنين.

وتزايدت احتمالات اتمام خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة بعد تصريحات رسمية بأنه في الوقت الحالي هناك اتجاه إلى الخروج بدون اتفاقية.

وذكر وزير الخارجية البريطاني "دومنيك راب" أنه من المحتمل التوصل لصفقة إذا فتح الاتحاد الأوروبي اتفاقية الانسحاب لإعادة التفاوض.

كما صرح رئيس الوزراء الجديد بوريس جونسون بأنه يرغب في التوصل لصفقة تجارية مع الاتحاد الأوروبي.

وأدت مخاوف البريكست بدون اتفاق إلى خسائر قوية للإسترليني حيث تراجعت بأكثر من 1 بالمائة مسجلاً أدنى مستوى في 28 شهراً أمام الدولار.

مؤشرات الأسهم

وغلب الهبوط على مؤشرات الأسهم الأمريكية في نهاية جلسة اليوم مع ترقب قرار الفيدرالي والتطورات التجارية، بينما ارتفع "داو جونز" وحيداً.

وواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجومه على الفيدرالي مشيراً إلى أن البنك لن يفعل الاكثير من أجل تحفيز الاقتصاد قبل قرار السياسة النقدية المنتظر في الأربعاء المقبل.

وفيما يتعلق بنتائج الأعمال، ارتفعت أرباح "فايزر" بنحو 30 بالمائة خلال الربع الثاني لتتجاوز تقديرات المحللين.

وغلب الاستقرار على مؤشرات الأسهم الأوروبية في نهاية التعاملات، مع ترقب تطورت التجارية ومخاوف البريكست بدون اتفاق، في حين ارتفع "فوتسي" البريطاني وحيداً بنحو 1.8 بالمائة.

وفي بيانات اقتصادية، تباطأ نمو اقتراض المستهلكين في المملكة المتحدة لأدنى مستوى في 5 سنوات.

فيما أغلقت مؤشرات الأسهم اليابانية جلسة اليوم في النطاق الأحمر مع ترقب قرارات السياسة النقدية.

وخفضت الحكومة اليابانية تقديرات النمو الاقتصادي للعام المالي الحالي إلى 0.9 بالمائة.

مكاسب النفط

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1 بالمائة عند التسوية مع آمال خفض معدل الفائدة الأمريكية وترقب التطورات التجارية.

كما صعدت أسعار الذهب للجلسة الثانية على التوالي مع ترقب بدء اجتماع الاحتياطي الفيدرالي غداً الثلاثاء.

ومن جانبه، توقع بنك "جولدمان ساكس" مزيداً من التراجع لمعروض النحاس في الصين خلال العام الجاري.