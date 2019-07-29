محدث..سهم" ليفت" يتراجع 2%بعد تقارير بشأن استقالة مدير العمليات بالشركة

مباشر: تراجع سهم "ليفت" بأكثر من 2 بالمائة في نهاية جلسة اليوم الإثنين، بعد تقارير عن استقالة مدير العمليات في الشركة.

ونقلت شبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية عن مصادر لم تسمها أن "جون ماكنيل" مدير العمليات في "ليفت" سوف يغادر الشركة.

وكانت الشركة الأمريكية العاملة في قطاع النقل التشاركي قررت تعيين "ماكنيل" مديراً للعمليات في فبراير/شباط من عام 2018 بعد أن كان يشغل منصب رئيس المبيعات والخدمات العالمية في "تسلا".

وتأتي هذه التقارير عن استقالة "ماكنيل بعد أشهر قليلة من الاكتتاب العام حيث طرحت "ليفت" أسهمها في مارس/أذار الماضي بسعر 72 دولاراً للسهم.

وعند نهاية التعاملات، تراجع سهم "ليفت" بنحو 2.3 بالمائة إلى 64.03 دولار.