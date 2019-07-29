أخبار عاجلة

البحرين ترد على الأمم المتحدة: أحكام الإعدام استوفت "كافة معايير العدالة" -
اخر النهار حلقة الثلاثاء 31 يوليو 2019 -
سيد عبد الحفيظ يوجه رسالة لجمهور الاهلي -
سيد عبد الحفيظ : بيراميدز خلق روح المنافسة في الدوري هذا الموسم -
سيد عبد الحفيظ : لم أسمع في حياتي سوى عن روح الفانلة الحمراء -
جائزة خالد الخطيب الدولية 2019.. تحديات التغطية الميدانية من قلب المعركة -
مساء dmc – لقاء مع أحد المشاركين في المؤتمر الوطني للشباب -
لقاءات مع أبطال مصر لكرة اليد "فور وصولهم" وعقب فوزهم بالمركز الثالث بكأس العالم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

أوبر تعتزم خفض 400 وظيفة بقسم التسويق

Google+ Print
أوبر تعتزم خفض 400 وظيفة بقسم التسويق أوبر تعتزم خفض 400 وظيفة بقسم التسويق

مباشر: كشفت شركة "أوبر" عن خططها لخفض 400 وظيفة في قسم التسويق على مستوى العالم في ظل السعى لمعالجة تباطؤ الأعمال التجارية.

وأبلغ "دارا خسروشي" الرئيس التنفيذي للشركة الموظفين بالتغييرات التي طرأت عبر رسالة بريد إلكتروني اليوم الاثنين، والتي من شأنها خفض ثلث وظائف قسم التسويق البالغة 1200 وظيفة، وفقاً لوكالة "بلومبرج".

وكتب "خسروشي" في رسالة البريد الإلكتروني: "إن التباطؤ الذي نعاني منه يحدث بشكل طبيعي مع زيادة حجم الشركة ، لكنه شيء نحتاج إلى معالجته وبسرعة".

وكانت أوبر طرحت أسهمها للاكتتاب العام في مايو/آيار الماضي بسعر 45 دولاراً للسهم الواحد.

وتعد عملية الخفض هذه هى أول عملية إعادة تنظيم رئيسية لقسم التسويق في أوبر منذ تولي "جيل هيزلبكر" إدارته خلفاً لـ"ريبيكا ميسينا" التي غادرت الشركة الشهر الماضي.

وعند نهاية تعاملات اليوم، تراجع سهم أوبر بنحو 1.4 بالمائة إلى 43.88 دولار.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
نتائج أعمال آبل ومكاسب النفط.. الأبرز بالأسواق العالمية اليوم

نتائج أعمال آبل ومكاسب النفط.. الأبرز بالأسواق العالمية اليوم

مبيعات أجهزة "آيفون" تهبط 12% لتفشل في الوفاء بالتقديرات

مبيعات أجهزة "آيفون" تهبط 12% لتفشل في الوفاء بالتقديرات

أرباح "آبل" تتراجع لكنها تتجاوز التوقعات.. والإيرادات ترتفع لمستوى قياسي

أرباح "آبل" تتراجع لكنها تتجاوز التوقعات.. والإيرادات ترتفع لمستوى قياسي

"البيئة" السعودية: تُغرم على 19 مؤسسة خالفت لنظام المبيدات مالياً

"البيئة" السعودية: تُغرم على 19 مؤسسة خالفت لنظام المبيدات مالياً