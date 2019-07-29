أوبر تعتزم خفض 400 وظيفة بقسم التسويق

مباشر: كشفت شركة "أوبر" عن خططها لخفض 400 وظيفة في قسم التسويق على مستوى العالم في ظل السعى لمعالجة تباطؤ الأعمال التجارية.

وأبلغ "دارا خسروشي" الرئيس التنفيذي للشركة الموظفين بالتغييرات التي طرأت عبر رسالة بريد إلكتروني اليوم الاثنين، والتي من شأنها خفض ثلث وظائف قسم التسويق البالغة 1200 وظيفة، وفقاً لوكالة "بلومبرج".

وكتب "خسروشي" في رسالة البريد الإلكتروني: "إن التباطؤ الذي نعاني منه يحدث بشكل طبيعي مع زيادة حجم الشركة ، لكنه شيء نحتاج إلى معالجته وبسرعة".

وكانت أوبر طرحت أسهمها للاكتتاب العام في مايو/آيار الماضي بسعر 45 دولاراً للسهم الواحد.

وتعد عملية الخفض هذه هى أول عملية إعادة تنظيم رئيسية لقسم التسويق في أوبر منذ تولي "جيل هيزلبكر" إدارته خلفاً لـ"ريبيكا ميسينا" التي غادرت الشركة الشهر الماضي.

وعند نهاية تعاملات اليوم، تراجع سهم أوبر بنحو 1.4 بالمائة إلى 43.88 دولار.