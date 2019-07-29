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محدث..سهم "آبل" يرتفع 1% بالختام مع ترقب إعلان نتائج الأعمال

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محدث..سهم "آبل" يرتفع 1% بالختام مع ترقب إعلان نتائج الأعمال محدث..سهم "آبل" يرتفع 1% بالختام مع ترقب إعلان نتائج الأعمال

مباشر: ارتفع سهم شركة "آبل" بنحو 1 بالمائة في نهاية تعاملات اليوم الاثنين، مع زيادة السعر المستهدف للشركة، وقبل إعلان نتائج أعمالها عن الربع الثاني.

ورفع المحللون لدى "يو.بي.إس" السعر المستهدف لسهم "آبل" إلى مستوى 235 دولار من 225 دولار سابقاً.

وقال محللون في المصرف السويسري إنه على الرغم من أن نتائج أعمال الربع الثاني من غير المحتمل أن تكون عامل محفزاً، مشيراً إلى أنه حتى لو كان أداء هذا العام متراجعاً فإن آبل تستعد لدورة أقوى بدعم أعمال 5G في العام المقبل.

وعند نهاية التعاملات، ارتفع سهم "آبل" بنحو 0.9 بالمائة ليصل إلى 209.68 دولار.

ومن المقرر أن تعلن شركة "آبل" غدًا الثلاثاء نتائج أعمال الربع الثاني من العام الجاري.

مباشر (اقتصاد)

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