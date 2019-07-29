محدث- هبوط الأسهم الأمريكية بالختام .. و"داو جونز" يرتفع وحيداً

مباشر: غلب الهبوط على مؤشرات الأسهم الأمريكية في نهاية جلسة اليوم الإثنين، مع ترقب قرار السياسة النقدية والتطورات التجارية.

وقاد قطاعا السلع الكمالية والاتصالات خسائر "وول ستريت"، في حين دفع سهما "ميرك" و"إنتل" المؤشر الصناعي داو جونز للارتفاع وحيداً.

ويترقب المستثمرون اجتماع الاحتياطي الفيدرالي غداً الثلاثاء ولمدة يومين مع توقعات بأن يقوم بخفض الفائدة.

وواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ممارسة الضغط على الفيدرالي قبيل الاجتماع قائلاً: "الاحتياطي الفيدرالي لن يفعل الكثير من أجل تحفيز الاقتصاد مقارنة بما ستفعله البنوك المركزية في أوروبا والصين".

وفيما يتعلق بالتجارة، يصل وفد أمريكي إلى بكين اليوم لاستئناف المحادثات التجارية والتي توقفت منذ مايو/آيار الماضي.

وتستمر الشركات في الإفصاح عن نتائج الأعمال، حيث ارتفعت أرباح شركة "فايزر" بنحو 30 بالمائة خلال الربع الثاني من العام الجاري لتتجاوز تقديرات المحللين.

وعند نهاية الجلسة، صعد مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.1 بالمائة إلى 27221.3 نقطة.

فيما هبط "ستاندرد آند بورز" بنحو 0.2 بالمائة عند 3020.9 نقطة، كما انخفض "ناسداك" بنحو 0.4 بالمائة إلى 8293.3 نقطة.

وبحلول الساعة 8:08 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند 98.049.