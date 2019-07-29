قتلى وجرحى من "قسد" بانفجار في ريف الحسكة شمالي سوريا
أفاد موقع "الوطن أون لاين" أن عددا من عناصر "قسد" قتلوا وجرح آخرون بانفجار عبوة ناسفة بدورية عسكرية لهم في قرية السعدة الغربية في بلدة مركدة في محافظة الحسكة شمالي سوريا.
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وتهدد تركيا بفرض منطقة آمنة في مناطق سيطرة "قسد" المدعومة من الولايات المتحدة في شمال شرقي سوريا في حال لم تنجح المحادثات التركية الأمريكية حول ما يسمى "المنطقة الآمنة"، وأرسلت أنقرة تعزيزات في الأيام الماضية إلى حدودها الجنوبية مع سوريا، فيما تؤكد دمشق أن الجيش السوري سيتجه إلى شرق الفرات بعد تحرير محافظة إدلب.