محلل:أرباح الشركات الأمريكية ترسم صورة لاقتصاد يعوقه عدم اليقين التجاري

مباشر: قال محلل في "ويلز فارجو سيكيوريتز" إن نتائج الأعمال الشركات للربع الثاني ترسم صورة لاقتصاد يعوقه عدم اليقين التجاري.

وأضاف "كريستوفر هارفي" كبير استراتيجيي الأسهم في "ويلز فارجو سيكيوريتز" بمذكرة للعملاء اليوم الإثنين، أن من بين المواضيع الشائعة خلال المؤتمرات عبر الهاتف مع كبار المديرين التنفيذيين هو الحذر المتكرر من الشركات بشأن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وفقاً لشبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية.

ومن المقرر استئناف المحادثات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم هذا الأسبوع في بكين مع آمال حل النزاع بينهما.

وتابع "هارفي": "موسم الأرباح للشركات الأمريكية يرسم صورة لاقتصاد يعوقه عدم اليقين التجاري".

ولكنه أشار إلى أنه مع وجود سياسية تيسيرية من بنك الاحتياطي الفيدرالي، بالإضافة إلى حدوث انفراجة في الوضع التجاري، تشير الحركة الأخيرة في السوق إلى أنه قد يشهد توقف لفترة على المدى القريب ثم العودة للنمو مجدداً.

وفي الناحية الإيجابية يرى "هارفي" أن الاقتصاد الأمريكي استمر في النمو وإن كان بوتيرة أبطأ، كما أن الشركات التكنولوجية الكبرى أفصحت عن نتائج أعمال قوية، الإضافة إلى أن الشركات المالية كشفت عن جودة الائتمان.

وفي بيانات رسمية الأسبوع الماضي، تباطأ نمو اقتصاد الولايات المتحدة إلى 2.1 بالمائة في الربع الثاني لكنه تجاوز التوقعات.