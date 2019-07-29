الإمارات والسعودية تدعمان مشروعا أمميا لتحسين معيشة الأسر اليمنية

مباشر: قدمت دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية دعما مشتركا لمشروع "الدعم الطارئ لتحسين سبل المعيشة للأسر الأكثر ضعفا" في محافظة أبين اليمنية الذي نفذته منظمة الأغذية والزراعة "الفاو".

واستفاد من المشروع 4200 صياد وذلك عبر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" وبالشراكة مع المؤسسة الطبية الميدانية وبإشراف من قيادة السلطة المحلية، بحسب وكالة أنباء الإمارات "وام".

ودشن أمين عام المجلس المحلي بمحافظة أبين مهدي الحامد، ومدير عام المصائد السمكية بالمحافظة محمد سعيد، توزيع مدخلات صيد الأسماك على المستفيدين في مديريتي زنجبار وخنفر ضمن المشروع.

وقالت مديرة البرامج والمشاريع في المؤسسة الميدانية الطبية في المحافظة تمنى عبيد، إن المؤسسة تستهدف دعم صيادي مديريتي زنجبار وخنفر بـ 1400 شبك صيد، و1400 عازلة، ضمن المشروع الخامس الذي تنفذه المؤسسة في أبين.

وتأتي هذه المشاريع ضمن الدعم المشترك الذي تقدمه دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية عبر المنظمات الدولية وفي إطار سلسلة من المشاريع الانسانية والتنموية التي تهدف إلى تحسين مستوى دخل المعيشة لدى سكان المناطق التي تضررت من الحرب التي تشنتها مليشيات الحوثي الايرانية في اليمن.

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