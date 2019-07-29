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محدث.. النفط يرتفع 1% عند التسوية مع آمال خفض الفائدة

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محدث.. النفط يرتفع 1% عند التسوية مع آمال خفض الفائدة محدث.. النفط يرتفع 1% عند التسوية مع آمال خفض الفائدة

مباشر: ارتفعت  النفط بأكثر من 1 بالمائة عند تسوية تعاملات اليوم الإثنين، مع توقعات خفض الفائدة الأمريكية وترقب التطورات التجارية.

ويترقب المستثمرون قرار الاحتياطي الفيدرالي الأربعاء المقبل مع توقعات بخفض معدل الفائدة لأول مرة منذ الأزمة المالية العالمية.

ومن جهة أخرى، يلتقي مفاوضين من الجانبين الأمريكي والصيني هذا الأسبوع لاستئناف المحادثات التجارية التي تعثرت في شهر مايو/آيار الماضي.

وكانت أسعار النفط انخفضت خلال التعاملات مع مخاوف بشأن النظرة المستقبلية للنمو الاقتصادي إضافة لتطورات إيجابية بشأن التوترات في الشرق الأوسط.

وكان اجتماع الأطراف المشاركة في الاتفاقية النووية لإيران لعام 2015 في عطلة الأسبوع الماضي بناءً لكن هناك قضايا لم تحل، بحسب المسؤول الإيراني عباس عراقشي.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر سبتمبر/أيلول بنسبة 1.2 بالمائة ليسجل 56.87 دولار للبرميل، بعد أن سجل مستوى 55.81 دولار للبرميل في وقت سابق من الجلسة.

وبحلول الساعة 6:50 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر سبتمبر/أيلول بنسبة 0.2 بالمائة إلى مستوى 63.62 دولار للبرميل، بعد أن سجل مستوى 62.92 دولار للبرميل في وقت سابق من التعاملات.

مباشر (اقتصاد)

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