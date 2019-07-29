مخرج "جابر": الفيلم لم يعط اليهود احقية في البترا

جي بي سي نيوز:- قال مخرج فيلم "جابر" الأميركي محي الدين قندور، إن انسحاب الممثل علي عليان من الفيلم لأنه يريد دورا قياديا ولم يتم الاتفاق على ذلك، موضحا أن أحداث الفيلم لا تحتوي على أمور متعلقة بإسرائيل.

أضاف قندور لـ "المملكة": "الفيلم يتحدث عن رجل بدوي يعيش في البترا ويجد حجر مكتوب عليه بحروف عبرية،حتى يرسل الحجر إلى دائرة الاثار الأردنية"، ، موضحا أن "الفيلم أردني وسيعرض في الأردن ومهرجانات عالمية".

عليان قال إنه "قرأ النص منذ اليوم الأول لعمله معهم لمعرفة دوره بوجه الدقة"، لافتا إلى أن الفيلم "يتطرق الفيلم لكتابات عبرية على حجر".

وبخصوص منح تصاريح تصوير الأفلام في الأردن، قال عليان: "الهيئة الملكية للأفلام هي المعنية بمنح التصاريح للتصوير، ونقابة الفنانين لا يوجد لها دور في ذلك".

نقابة الفنانين تطالب الممثلين الأردنيين بالانسحاب من فيلم جابر الأميركي