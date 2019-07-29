أخبار عاجلة

البحرين ترد على الأمم المتحدة: أحكام الإعدام استوفت "كافة معايير العدالة" -
اخر النهار حلقة الثلاثاء 31 يوليو 2019 -
سيد عبد الحفيظ يوجه رسالة لجمهور الاهلي -
سيد عبد الحفيظ : بيراميدز خلق روح المنافسة في الدوري هذا الموسم -
سيد عبد الحفيظ : لم أسمع في حياتي سوى عن روح الفانلة الحمراء -
جائزة خالد الخطيب الدولية 2019.. تحديات التغطية الميدانية من قلب المعركة -
مساء dmc – لقاء مع أحد المشاركين في المؤتمر الوطني للشباب -
لقاءات مع أبطال مصر لكرة اليد "فور وصولهم" وعقب فوزهم بالمركز الثالث بكأس العالم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

الاقتصاد المغربي "غير كاف" لتلبية المطالب الاجتماعية

Google+ Print

تفادى المغرب بدرجة كبيرة الاضطرابات التي شهدها شمال أفريقيا والشرق الأوسط منذ انتفاضات الربيع العربي في 2011. لكن المطالب الاجتماعية والاقتصادية تظل قائمة، مع اندلاع مظاهرات واسعة النطاق في منطقة الريف بشمال البلاد أواخر

© AFP 2019 /

2016، وفي مدينة جرادة التعدينية أوائل 2018، حسب "رويترز".

ونقل بيان للبنك المركزي عن الجواهري قوله "أداء الاقتصاد الوطني لا يزال غير كاف للاستجابة للانتظارات الاجتماعية المتزايدة".

نما المغرب ثلاثة بالمئة في 2018 ومن المتوقع أن يتباطأ النمو إلى 2.7 بالمئة في 2019، مع معدل بطالة عشرة بالمئة تزيد إلى 25 بالمئة في أوساط الشبان.

ودعا الجواهري لإصلاح التعليم بما ينسجم مع متطلبات سوق العمل. وقال إن وضع المغرب على مسار نمو مطرد يتطلب تعزيز القدرة التنافسية ومعالجة نقاط الضعف الهيكلية بالمؤسسات المغربية مع تقليص نطاق القطاع غير الرسمي.

وتشير تقديرات المندوبية السامية للتخطيط إلى أن القطاع غير الرسمي يشكل 11.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب.

وقال الجواهري إن الإنفاق الحكومي لتعويض تباطؤ النمو ينبغي أن يأخذ في الحسبان مديونية الدولة، وحث على إصلاح الدعم الحكومي من خلال استهداف الأسر المحتاجة على نحو أفضل.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
مسؤول أمريكي سابق: خفض قيمة الدولار سيجعل الاقتصاد أقل كفاءة

مسؤول أمريكي سابق: خفض قيمة الدولار سيجعل الاقتصاد أقل كفاءة

الشؤون الاقتصادية السعودي يناقش التقرير الربعي للمالية في نيوم

الشؤون الاقتصادية السعودي يناقش التقرير الربعي للمالية في نيوم

مجلس الشؤون الاقتصادية السعودي يعقد اجتماعا في "نيوم"

مجلس الشؤون الاقتصادية السعودي يعقد اجتماعا في "نيوم"

محدث.. الذهب يوسع مكاسبه لـ7 دولارات عقب بيانات اقتصادية

محدث.. الذهب يوسع مكاسبه لـ7 دولارات عقب بيانات اقتصادية