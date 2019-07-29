محدث.. الذهب يرتفع عند التسوية قبل بدء اجتماع الفيدرالي

مباشر: ارتفعت أسعار الذهب للجلسة الثانية على التوالي عند تسوية تعاملات اليوم الاثنين، مع ترقب قرار الفيدرالي والتطورات التجارية.

ويراقب المستثمرون اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي والذي سيبدأ غداً الثلاثاء ولمدة يومين، وسط انتظار مؤشرات للتيسير النقدي في أكبر اقتصاد حول العالم.

ومن المتوقع أن يقوم المركزي الأمريكي بخفض معدل الفائدة بنحو 0.25 بالمائة إلى نطاق يتراوح بين 2 إلى 2.25 بالمائة، مع فرصة محدودة ليكون الخفض 0.5 بالمائة.

ومن جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يتوقع أن يفعل الاحتياطي الفيدرالي الكثير من أجل تحفيز الاقتصاد.

وفي الوقت نفسه، تتجه الأنظار نحو شنغهاي حيث تستأنف المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في أول مفاوضات تجارية تعقد بعد الهدنة التجارية.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر ديسمبر/ كانون الأول بنحو 0.1 بالمائة عند مستوى 1433.30 دولار للأوقية.

كما صعد سعر العقود المستقبلية للذهب تسليم أغسطس/آب بنحو 0.1 بالمائة إلى 1420.40 دولار للأوقية.

وبحلول الساعة 5:45 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 0.2 بالمائة إلى 1421.24 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية هامشياً بنحو 0.07 بالمائة عند 98.080.