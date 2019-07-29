أخبار عاجلة

البحرين ترد على الأمم المتحدة: أحكام الإعدام استوفت "كافة معايير العدالة" -
اخر النهار حلقة الثلاثاء 31 يوليو 2019 -
سيد عبد الحفيظ يوجه رسالة لجمهور الاهلي -
سيد عبد الحفيظ : بيراميدز خلق روح المنافسة في الدوري هذا الموسم -
سيد عبد الحفيظ : لم أسمع في حياتي سوى عن روح الفانلة الحمراء -
جائزة خالد الخطيب الدولية 2019.. تحديات التغطية الميدانية من قلب المعركة -
مساء dmc – لقاء مع أحد المشاركين في المؤتمر الوطني للشباب -
لقاءات مع أبطال مصر لكرة اليد "فور وصولهم" وعقب فوزهم بالمركز الثالث بكأس العالم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

"أنصار الله": قتلى وجرحى من الجيش السعودي بقصف قبالة جيزان

Google+ Print

القاهرة - سبوتنيك. ذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، أن مدفعية الجماعة قصفت تجمعات لقوات سعودية ويمنية شرق جبل النار التابع إدارياً لمديرية حرض في محافظة حجة قبالة قطاع جيزان جنوب غربي .

© REUTERS / Anees Mahyoub

ووفقاً لـ"المسيرة"، أوقع القصف قتلى وجرحى في صفوف العسكريين السعوديين واليمنيين.

إلى ذلك، قالت "أنصار الله" إن مقاتليها قنصوا 5 جنود من الجيش اليمني في مديرية حيران وشرق مثلث عاهم بمديرية حرض شمال غربي حجة.

على صعيد مستجدات المواجهات على الحدود اليمنية السعودية، قُتل وأصيب جنود يمنيون باستهداف "أنصار الله" تجمعات عسكرية يمنية بصاروخين محليي الصنع نوع زلزال1 (مداه 3 كم)، قبالة السديس في قطاع نجران، حسب "المسيرة".

SputnikNews

مواضيع متعلقة
السعودية تطلق خدمات رقمية لإرشاد الحجاج 

السعودية تطلق خدمات رقمية لإرشاد الحجاج 

"البيئة" السعودية: تُغرم على 19 مؤسسة خالفت لنظام المبيدات مالياً

"البيئة" السعودية: تُغرم على 19 مؤسسة خالفت لنظام المبيدات مالياً

"حماية المستهلك" السعودية:لا يحق للمدارس والجامعات زيادة الرسوم..دون موافقة "التعليم"

"حماية المستهلك" السعودية:لا يحق للمدارس والجامعات زيادة الرسوم..دون موافقة "التعليم"

أداء الميزانية واجتماع الوزراء يتصدر نشرة أخبار "مباشر" بالسعودية.. اليوم

أداء الميزانية واجتماع الوزراء يتصدر نشرة أخبار "مباشر" بالسعودية.. اليوم