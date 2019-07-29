أخبار عاجلة

البحرين ترد على الأمم المتحدة: أحكام الإعدام استوفت "كافة معايير العدالة" -
اخر النهار حلقة الثلاثاء 31 يوليو 2019 -
سيد عبد الحفيظ يوجه رسالة لجمهور الاهلي -
سيد عبد الحفيظ : بيراميدز خلق روح المنافسة في الدوري هذا الموسم -
سيد عبد الحفيظ : لم أسمع في حياتي سوى عن روح الفانلة الحمراء -
جائزة خالد الخطيب الدولية 2019.. تحديات التغطية الميدانية من قلب المعركة -
مساء dmc – لقاء مع أحد المشاركين في المؤتمر الوطني للشباب -
لقاءات مع أبطال مصر لكرة اليد "فور وصولهم" وعقب فوزهم بالمركز الثالث بكأس العالم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

مرشح رئاسي بالأرجنتين يدعو لخفض الفائدة على الديون قصيرة الأجل

Google+ Print
مرشح رئاسي بالأرجنتين يدعو لخفض الفائدة على الديون قصيرة الأجل مرشح رئاسي بالأرجنتين يدعو لخفض الفائدة على الديون قصيرة الأجل

مباشر: قال مرشح المعارضة البارز في الانتخابات الرئاسية المقبلة أنه يريد من البنك المركزي خفض معدل الفائدة على أذون الخزانة قصيرة الأجل.

وأضاف "ألبرتو فرنانديز" في مقابلة مع موقع"إل ديستيب" نقلتها وكالة رويترز، أمس الأحد، أن الأموال المدفوعة لحاملي أذونات البنك المركزي لمدة 7 أيام "ليليك" من الأفضل إنفاقها على مميزات للعمال والمتقاعدين المتأثرين سلباً بتسارع التضخم في البلاد.

ويخوض ألبرتو فرنانديز الانتخابات مع الزعيم الأرجنتيني السابق كريستينا فرنانديز كمرشح لمنصب نائب الرئيس في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وأشار "فرنانديز": "سنتوقف عن دفع الفائدة على أذونات الخزانة لمدة 7 أيام التي تدفعها الأرجنتين حاليًا يوميًا".

وذكر "فرناديز" أن ماوريسيو ماكري تسبب في تراجع أداء الاقتصاد الأرجنتيني، ولابد من إنعاشه من خلال دعم العمال والمتقاعدين".

وفي ظل الركود الاقتصادي وتسارع التضخم لأكثر من 50 في المائة سنويًا، بلغ متوسط ​​معدل الفائدة الذي دفعته أذونات "ليليك" الصادرة عن البنك المركزي يوم الجمعة 59.587 بالمائة.

كما أشار "فرنانديز" إلى أنه يود أن يرى المزيد من الضعف في عملة البيزو المحلية، التي انخفضت بالفعل أكثر من 14 بالمائة حتى الآن هذا العام.

وأوضح "فرنانديز": "هذه ليست القيمة الحقيقية للدولار والحكومة تعرف ذلك، إنهم يجبروننا على العيش بدولار رخيص بينما ندفع معدلات فائدة باهظة أضرت بالاقتصاد".

وبحلول الساعة 4:35 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع البيزو الأرجنتيني بنحو  1.1 بالمائة أمام الدولار إلى 43.807 بيزو

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
نتائج أعمال آبل ومكاسب النفط.. الأبرز بالأسواق العالمية اليوم

نتائج أعمال آبل ومكاسب النفط.. الأبرز بالأسواق العالمية اليوم

مبيعات أجهزة "آيفون" تهبط 12% لتفشل في الوفاء بالتقديرات

مبيعات أجهزة "آيفون" تهبط 12% لتفشل في الوفاء بالتقديرات

أرباح "آبل" تتراجع لكنها تتجاوز التوقعات.. والإيرادات ترتفع لمستوى قياسي

أرباح "آبل" تتراجع لكنها تتجاوز التوقعات.. والإيرادات ترتفع لمستوى قياسي

"البيئة" السعودية: تُغرم على 19 مؤسسة خالفت لنظام المبيدات مالياً

"البيئة" السعودية: تُغرم على 19 مؤسسة خالفت لنظام المبيدات مالياً