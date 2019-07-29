رئيس المكسيك: اقتصادنا ليس في حالة ركود

مباشر: قال الرئيس المكسيكي "أندريس مانويل لوبيز أوبرادور" إن بلاده ليست في حالة ركود وأن الاقتصاد في حالة جيدة.

ومن المقرر أن تصدر وكالة الإحصاء الوطنية المكسيكية يوم الأربعاء المقبل تقديرًا أوليًا لأداء الاقتصاد خلال الربع الثاني.

وأضاف "لوبيز أوبرادور" في مؤتمر صحفي يومي نقلته وكالة رويترز، اليوم الإثنين: "لا يوجد ركود ونحن نحقق أداءً اقتصادياً جيداً، والوضع الاقتصادي والاجتماعي في بلدنا يتحسن ولا يوجد خطر عليه".

وكان اقتصاد المكسيك انكمش بنسبة 0.2 بالمائة على أساس فصلي في الربع الأول، في حين أظهرت البيانات اللاحقة أن الاقتصاد نما بنسبة 0.1 بالمائة في أبريل/نيسان واستقر في مايو/آيار الماضي.

وينظر على نطاق واسع إلى الاقتصاد الذي ينكمش في ربعين متتاليين على أنه دخل في حالة ركود.