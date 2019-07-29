أخبار عاجلة

البحرين ترد على الأمم المتحدة: أحكام الإعدام استوفت "كافة معايير العدالة" -
اخر النهار حلقة الثلاثاء 31 يوليو 2019 -
سيد عبد الحفيظ يوجه رسالة لجمهور الاهلي -
سيد عبد الحفيظ : بيراميدز خلق روح المنافسة في الدوري هذا الموسم -
سيد عبد الحفيظ : لم أسمع في حياتي سوى عن روح الفانلة الحمراء -
جائزة خالد الخطيب الدولية 2019.. تحديات التغطية الميدانية من قلب المعركة -
مساء dmc – لقاء مع أحد المشاركين في المؤتمر الوطني للشباب -
لقاءات مع أبطال مصر لكرة اليد "فور وصولهم" وعقب فوزهم بالمركز الثالث بكأس العالم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

رئيس المكسيك: اقتصادنا ليس في حالة ركود

Google+ Print
رئيس المكسيك: اقتصادنا ليس في حالة ركود رئيس المكسيك: اقتصادنا ليس في حالة ركود

مباشر: قال الرئيس المكسيكي "أندريس مانويل لوبيز أوبرادور" إن بلاده ليست في حالة ركود وأن الاقتصاد في حالة جيدة.

ومن المقرر أن تصدر وكالة الإحصاء الوطنية المكسيكية يوم الأربعاء المقبل تقديرًا أوليًا لأداء الاقتصاد خلال الربع الثاني.

وأضاف "لوبيز أوبرادور" في مؤتمر صحفي يومي نقلته وكالة رويترز، اليوم الإثنين: "لا يوجد ركود ونحن نحقق أداءً اقتصادياً جيداً، والوضع الاقتصادي والاجتماعي في بلدنا يتحسن ولا يوجد خطر عليه".

وكان المكسيك انكمش  بنسبة 0.2 بالمائة على أساس فصلي في الربع الأول، في حين أظهرت البيانات اللاحقة أن الاقتصاد نما بنسبة 0.1 بالمائة في أبريل/نيسان واستقر في مايو/آيار الماضي.

وينظر على نطاق واسع إلى الاقتصاد الذي ينكمش في ربعين متتاليين على أنه دخل في حالة ركود.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
مسؤول أمريكي سابق: خفض قيمة الدولار سيجعل الاقتصاد أقل كفاءة

مسؤول أمريكي سابق: خفض قيمة الدولار سيجعل الاقتصاد أقل كفاءة

الشؤون الاقتصادية السعودي يناقش التقرير الربعي للمالية في نيوم

الشؤون الاقتصادية السعودي يناقش التقرير الربعي للمالية في نيوم

مجلس الشؤون الاقتصادية السعودي يعقد اجتماعا في "نيوم"

مجلس الشؤون الاقتصادية السعودي يعقد اجتماعا في "نيوم"

محدث.. الذهب يوسع مكاسبه لـ7 دولارات عقب بيانات اقتصادية

محدث.. الذهب يوسع مكاسبه لـ7 دولارات عقب بيانات اقتصادية