دراسة: النساء يدفعن رسوماً مصرفية أكثر 18% من الرجال

مباشر: أظهرت دراسة حديثة طُبقت على ما يزيد عن 500 ألف مستخدم أمريكي لتطبيق "ستاش" أن النساء يدفعن أموالاً أكثر سنوياً مقارنة بالرجال وذلك في إطار التسهيلات المالية أو الرسوم.

و"ستاش" هو تطبيق يُسهل تنفيذ خدمات التكنولوجيا المالية من خلال منصة الويب وتطبيقات الأجهزة المحمولة، مما يسمح للمستخدمين بالاستثمار التدريجي لمبالغ صغيرة.

وأظهرت دراسة صادرة اليوم الإثنين أن المستخدمين من الرجال لتطبيق "ستاش" يدفعون 182 دولار سنوياً في صورة رسوم، في حين تدفع السيدات 214 دولار أو بارتفاع 18 بالمائة عن المبالغ التي يدفعها الرجال، بحسب وكالة "بلومبرج".

وأوضح المسح أن ذلك المبلغ يتضمن رسوما مقابل بطاقات الائتمان، وحد أدنى من الأرصدة، فيما استحوذت رسوم أرصدة السحب على المكشوف على نصيب الأسد.

وأكدت الدراسة أن السيدات يدفعن رسوما 30 بالمائة أعلى عن التي يدفعها الرجال فيما يتعلق ببند أرصدة السحب على المكشوف.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "ستاش" إن السبب الرئيسي في ذلك هو الفجوة في الأجور حيث تتقاضي السيدات 20 بالمائة أقل من متوسط راتب الرجال، ولذلك فإنه يوجد لديهن أموالاً أقل في حسابتهن المصرفية مما يجعلهن يفرطوا في عملية السحب ومن ثم يتكبدن عقوبات مالية.

ومنذ عقد من الزمن مررت الحكومة الفيدرالية قانون حماية ضد السحب على المكشوف استهدفت حماية المستهلكين من الرسوم المصرفية المرتفعة، وتراجعت بعد ذلك الإيرادات من رسوم السحب على المكشوف.

ولكن في 2017 ارتفعت رسوم الدفع على المكشوف على الأمريكيين إلى أعلى مستوى منذ تمرير ذلك القانون عند 43.3 مليار دولار.