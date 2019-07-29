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الأكبر في تاريخ العراق... خطط لإنشاء قاعدة عسكرية بحرية حديثة

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© AP Photo / DIMITRI MESSINIS

القاهرة - سبوتنيك. ذكر الحساب الرسمي للحكومة العراقية على موقع "تويتر" أن " العراقية تعلن عن خطط لإنشاء قاعدة بحرية حديثة وحسب المعايير الدولية، في محافظة البصرة".

وأضاف البيان "القاعدة البحرية، والتي تعد الأكبر من نوعها في تاريخ القوة البحرية العراقية، ستوفر لقواتنا مواقعاً متقدمةً بالمياه الإقليمية العراقية في شمال الخليج لدعم قدراتها على التصدي لأي تهديد بحري ولحماية خطوط الملاحة والتجارة".

وكانت وسائل إعلام عراقية قد نقلت عن مصادر في الحكومة أمس الأحد أنه "تم تخصيص موازنة ضخمة لإنشاء القاعدة"، موضحا أنها ستكون "بين إيران والكويت وستعمل على تأمين سيادة العراق على مياهه الدولية".

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