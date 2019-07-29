الأكبر في تاريخ العراق... خطط لإنشاء قاعدة عسكرية بحرية حديثة
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وأضاف البيان "القاعدة البحرية، والتي تعد الأكبر من نوعها في تاريخ القوة البحرية العراقية، ستوفر لقواتنا مواقعاً متقدمةً بالمياه الإقليمية العراقية في شمال الخليج لدعم قدراتها على التصدي لأي تهديد بحري ولحماية خطوط الملاحة والتجارة".
وكانت وسائل إعلام عراقية قد نقلت عن مصادر في الحكومة أمس الأحد أنه "تم تخصيص موازنة ضخمة لإنشاء القاعدة"، موضحا أنها ستكون "بين إيران والكويت وستعمل على تأمين سيادة العراق على مياهه الدولية".