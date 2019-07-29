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مقتل وإصابة مسلحين من "أنصار الله" بقصف مدفعي غرب صعدة

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نقل موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر" عن قائد اللواء السابع حرس حدود العميد بشير الشرعبي، قوله إن "مدفعية اللواء استهدفت عناصر الحوثيين في قرية الصفراء الواقعة ما بين منطقتي الحصن وبني معين الاستراتيجيتين في مديرية رازح غرب صعدة".

© REUTERS / Khaled Abdullah

وأضاف "الاستهداف جاء بعد رصد تحركات للحوثيين كانوا يحاولون من خلالها الهجوم على مواقع خسروها الأيام الماضية القليلة".

وأكد "سقوط قتلى وجرحى من عناصر الحوثيين وتدمير آليات تابعة لهم".

وكانت قوات الشرعية، أعلنت الأحد الماضي، تحقيق تقدم ميداني في هجوم مباغت على مواقع لـ "أنصار الله" في منطقة بني معين بمديرية رازح، أسفر عن مقتل 13 عنصراً من الجماعة وإصابة آخرين، وفقا لموقع الجيش.

وفي سياق التطورات الجارية في صعدة اتهمت جماعة "أنصار الله" بقصف سوق في مديرية قطابر، أوقع 13 قتيلا و23 مصابا.

وقالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الجماعة، مساء اليوم الاثنين، إن "الجيش السعودي نفذ قصفا على سوق آل ثابت في مديرية قطابر الواقعة على الشريط الحدودي شمال غربي صعدة، ما أسفر عن مقتل 13 شخصا وإصابة 23 بينهم 11 طفلا".

وتوعد الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية الموالية للحوثيين، العميد يحيى سريع، في بيان نشره على صفحته الرسمية في "فيسبوك"، بالرد على القصف.

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