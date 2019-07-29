إطلاق تطبيق S Home Services لجميع الخدمات المنزلية في الإمارات

أطلقت شركة (shome.ae) تطبيق (S Home Services)، وهو تطبيق يمكن مستخدميه من العثور على مقدمي الخدمات المحترفين وحجز وتلقي خدماتهم بالمنزل، للخدمات المنزلية الشاملة بدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يتوفر لمستخدمي أجهزة أندرويد وآي أو إس.

ويعتبر (S Home Services) الأول من نوعه في دول الخليج، حيث لا تقتصر الخدمات والحلول التي يقدمها التطبيق على الشؤون المنزلية المعتادة كالتنظيف وغسيل الملابس والصيانة ومكافحة الآفات وإصلاح مكيفات الهواء، بل يشتمل على جوانب مهمة أخرى، مثل الصحة واللياقة والتمريض المنزلي وخدمات الجمال في المنزل وتوصيل طلبات الطعام والبقالة عبر الإنترنت وتنظيم الفعاليات، بالإضافة إلى أعمال التصميم الداخلي والديكور.

ويتاح التطبيق الآن لجميع سكان دولة الإمارات، حيث تغطي خدمات (S Home Services) إمارة دبي؛ وأبوظبي؛ والشارقة؛ وعجمان؛ ورأس الخيمة؛ والفجيرة؛ وأم القيوين.

ونشأت فكرة إطلاق منصة (S Home Services) كنتيجة للحاجة الماسة إلى وسيلة مريحة وسريعة لإنجاز مهام الحياة اليومية دون عناء، وبالتالي، فإن التطبيق يعد بمثابة الحل السحري للأفراد العاملين الذين تعيقهم مشغوليات حياتهم العملية عن القيام بغسيل الملابس وأعمال التنظيف وحتى الذهاب إلى صالونات التجميل ومراكز اللياقة البدنية.

وأصبح من السهل اليوم العثور على مجموعة واسعة من مقدمي الخدمات المنزلية الخبراء وعقد المقارنة والاختيار من بينهم عبر تطبيق (S Home Services)، بما في ذلك خبراء التجميل والمدربين الشخصيين وجليسي الأطفال والسباكين وخادمات المنازل ومصممي الديكور والكهربائيين وشركات مكافحة الحشرات والفنيين والنجارين والبستانيين ومنظمي الحفلات والمصورين وغيرهم.

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وسيتمكن المستخدمون – عقب تحميل التطبيق – من تحديد نوع الخدمة المرغوبة من الصفحة الرئيسية مباشرةً، ومن ثم يمكنهم تخصيص الخدمة حسب الفئات الفرعية المتاحة، وتحفظ العناصر المختارة تلقائيًا بعربة خدمات إلكترونية.

ويحصل مستخدمو التطبيق – بمجرد الانتهاء من الاختيار – فورًا على قائمة طويلة من مقدمي الخدمات المنزلية المحترفين في النتائج وهم الذين يمكنهم تقديم الخدمات المنزلية المحددة في الوقت والتاريخ والمنطقة المحددين.

وتظهر النتائج أسعار وعروض كل من مقدمي الخدمات بالإضافة إلى مراجعات العملاء الآخرين لخدماتهم، بحيث يكون لدى المستخدمين خيارات متعددة للمقارنة والاختيار وفقًا للميزانية وتفضيلاتهم الخاصة.

ويسدد مستخدمو التطبيق قيمة الخدمات المحجوزة عبر التطبيق بكل سهولة ويسر، كما يتم تأمين عملية الدفع بأكملها من خلال تقنيات حديثة متطورة.

يُذكر أن التطبيق يقدم عروضًا ترويجية خاصة لمستخدميه، بما في ذلك خصومات وباقات توفيرية وهدايا وخدمات مجانية، كما تلتزم الشركات المسجلة بتقديم أفضل أسعار ممكنة لعملاء (S Home Services).