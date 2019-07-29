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الأرصاد الجوية تحذر المصريين

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الأرصاد الجوية تحذر المصريين الأرصاد الجوية تحذر المصريين

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة في باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا".

وبحسب بيان هيئة الأرصاد المصرية "ستقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة".

وأشارت الأرصاد إلى أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط "تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية".

SputnikNews

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