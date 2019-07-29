بالصور: القوات العراقية تدمر ثلاث مضافات لـ "داعش"

وذكر بيان للقيادة أنه "بناء على معلومات استخباراتية وردت إلى قيادة عمليات قاطع سامراء للحشد الشعبي تفيد بتواجد عدد من المضافات لداعش في جزيرة أم الأرانب في بحيرة الثرثار غرب سامراء".

وأضاف البيان، إن "قوة من اللواء 314 شرعت بتنفيذ العملية ودمرت المضافات التي كان يستخدمها التنظيم الإرهابي لاستهداف القطعات العسكرية والمواطنين في جزيرة سامراء".

وباشرت قطعات الحشد الشعبي والقوات الأمنية، يوم الأحد الماضي، مسنودة بغطاء جوي من طيران الجيش والقوة الجوية بالصفحة الثانية من المرحلة الثانية لعمليات إرادة النصر.