الكويت تتذكر "الحدث المؤلم" وتشكر أمريكا بطريقة خاصة

قال أنس خالد الصالح، نائب رئیس مجلس الوزراء ووزیر الدولة لشؤون مجلس الوزراء، إن المجلس عقد اجتماعه الأسبوعي الیوم في قصر السیف برئاسة رئیس مجلس الوزراء، الشیخ جابر المبارك الحمد الصباح، بحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

ESSAM AL-SUDANI

وصرح أنه "بمناسبة حلول الذكرى 29 لجریمة الغزو العراقي الغاشم على دولة الكویت والتي تصادف یوم الجمعة القادم فإن دولة الكویت تستذكر بكل ألم ومرارة ھذه الجریمة الآثمة وتترحم على أرواح شھداء الكویت الأبرار الذین رووا بدمائھم الزكیة أرض الكویت الطاھرة".

وتابع: "... كما تستذكر دولة الكویت بكل تقدیر وإجلال التضحیات والجھود المخلصة للفقیدین سمو الأمیر الراحل الشیخ جابر الأحمد الجابر الصباح وسمو الأمیر الوالد الراحل الشیخ سعد العبدالله السالم الصباح طیب الله ثراھما وكذلك صمود الشعب الكویت وتضحیاته البطولیة في مواجھة العدوان الغادر".

وأضاف الصالح "كما تستذكر بكل امتنان وتقدیر كل من ساھم من الدول الشقیقة والصدیقة في دحر ھذا المعتدي الآثم داعیا المولى عز وجل أن یدیم على كویتنا الغالیة نعمة الأمن والأمان ودوام الاستقرار في ظل قائد مسیرتنا حضرة صاحب السمو الأمیر وولي العھد الأمین حفظھما الله ورعاھما".

وأعلن مجلس الوزارء الكويتي المساهمة تكالیف النصب التذكاري لحرب تحریر دولة الكویت، تقدیرا لما قامت به الولایات المتحدة الأمریكیة من دور في تحریر الكویت، ومن المزمع إقامة النصب التذكاري في واشنطن لما یرمز له من حدث بالغ في تاریخ دولة الكویت.

وقامت قوات من الجيش العراقي في 2 آب/ أغسطس 1990 بمهاجمة الأراضي الكويتية، واحتلتها لمدة 6 أشهر قبل تدخل قوات دولية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وطرد القوات العراقية من الأراضي الكويتية.