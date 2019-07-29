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جونسون: نحتاج لاتفاق تجاري جديد مع الاتحاد الأوروبي

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جونسون: نحتاج لاتفاق تجاري جديد مع الاتحاد الأوروبي جونسون: نحتاج لاتفاق تجاري جديد مع الاتحاد الأوروبي

مباشر: قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه يوجد فرصة لإبرام اتفاقية جديدة بشأن البريكست، مضيفاً إلى أنه يرغب في صفقة تجارية كبرى مع الاتحاد الأوروبي أيضاً.

وأضاف جونسون خلال زيارة لقاعدة بحرية في اسكتلندا، اليوم الإثنين: "ما نريد أن نفعله هو أن نوضح تمامًا أن الحدود الصعبة مع أيرلندا ليست جيدة، ويجب أن تنتهي كما هو الحال في اتفاقية الانسحاب".

وتابع "جونسون" انه رغم ذلك إلا أنه هناك مجال كبير للتوصل لصفقة جديدة مع الاتحاد الأوروبي لخروج المملكة المتحدة.

وذكر جونسون: "ما نريد أن نفعله هو بناء شراكة جديدة مع كل الأشياء التي تهمنا مع الاتحاد الأوروبي ونتقاسم التعاون في الدفاع والأمن والاستخبارات والتعاون الثقافي والعلمي وكل ما تتوقعه".

وأشار رئيس الوزراء البريطاني إلى أن هذه الاتفاقية يجب أن تكون صفقة تجارة حرة جديدة تسمح للمملكة المتحدة باستعادة السيطرة على التعريفات والأنظمة.

كما استبعد جونسون استفتاءً آخر على الاستقلال الاسكتلندي بعد تصويت 2014.

وأضاف: "لقد كان هذا حدث يتم مرة واحدة في العمر و تم إخبار الجميع بذلك،  وعلى هذا الأساس، أدلوا بأصواتهم وأعتقد أنه سيكون من الخطأ تمامًا الآن عدم الوفاء بهذا الوعد لشعب اسكتلندا والمملكة المتحدة وإجراء استفتاء آخر".

مباشر (اقتصاد)

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