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محدث- استقرار الأسهم الأوروبية بالختام.. و"فوتسي" البريطاني يرتفع 1.8%

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محدث- استقرار الأسهم الأوروبية بالختام.. و"فوتسي" البريطاني يرتفع 1.8% محدث- استقرار الأسهم الأوروبية بالختام.. و"فوتسي" البريطاني يرتفع 1.8%

مباشر: غلب الاستقرار على مؤشرات الأسهم الأوروبية في نهاية تعاملات اليوم الاثنين، بينما ارتفع "فوتسي" البريطاني وحيداَ مع ترقب التطورات التجارية ومخاوف البريكست بدون صفقة.

وكانت أسهم الخدمات المالية أكبر الرابحين في البورصات الأوروبية حيث ارتفع بنحو 1.7 بالمائة، بينما كان قطاع السيارات الأسوأ أداءَ بنسبة هبوط 0.9 بالمائة.

وحقق مؤشر "فوتسي" البريطاني مكاسب قوية مع مخاوف اتمام البريكست بدون اتفاق بعد تصريحات رسمية بأن من الممكن الخروج بصفقة إذا فتح الاتحاد الأوروبي باب المفاوضات مجدداً.

ودفعت هذه المخاوف الجنيه الإسترليني لخسائر قوية تجاوزت 1 بالمائة أمام الدولار عند أدنى مستوى في 28 شهراً.

وفي التطورات التجارية، يصل وفد أمريكي إلى بكين اليوم من أجل استئناف المحادثات التجارية العالقة في أول اجتماع منذ الهدنة التجارية المعلنة في يونيو/ حزيران الماضي.

وفي الوقت نفسه، ينتظر المستثمرون قرار السياسة النقدية من الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه هذا الأسبوع وسط توقعات واسعة النطاق بتنفيذ خفض قدره 25 نقطة أساس في معدل الفائدة.

ومع استمرار موسم نتائج أعمال، انخفض سهم رايان إير بنسبة 1.4 بالمائة مع تراجع صافي أرباح الشركة بنسبة 21 بالمائة في الربع الماضي لكنها أكدت تقديراتها للعام بأكمله.

وعند نهاية الجلسة، استقر مؤشر "ستوكس 600" عند 390.85 نقطة، بينما ارتفع مؤشر فوتسي البريطاني بنحو 1.8 بالمائة إلى 7686.6 نقطة، في أفضل أداء يومي في 6 أشهر.

فيما استقر مؤشر "داكس" الألماني عند 12414.4 نقطة، بينما انخفض المؤشر الفرنسي "كاك" بنحو 0.2 بالمائة إلى 5601.1 نقطة.

وبحلول الساعة 4:10 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنحو 0.1 بالمائة عند مستوى 1.1141 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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