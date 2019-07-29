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أوبر تطلق تنبيهات التحقق من مشوارك في السعودية

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أوبر تطلق تنبيهات التحقق من مشوارك في السعودية أوبر تطلق تنبيهات التحقق من مشوارك في السعودية

كشفت شركة أوبر لخدمات الركوب عن إطلاق تنبيهات وإشعارات التحقق من مشوارك لجميع مستخدمي التطبيق في المنطقة، ويأتي ذلك بعد إطلاقها في الولايات المتحدة خلال شهر أبريل الماضي.

واتخذت أوبر في السنوات الأخيرة خطوات هامة تضع من خلالها السلامة في قائمة أولوياتها وفي جوهر كافة أعمالها، وذلك انطلاقاً من التزامها الراسخ بالارتقاء بمعايير السلامة.

وقدمت أوبر على مدار السنوات الماضية عددًا من ميزات السلامة التي توفر للركاب المزيد من الراحة والطمأنينة خلال مشاويرهم على تطبيق أوبر، ومن بينها إمكانية مشاركة تفاصيل المشوار مع الأهل والأصدقاء وإخفاء البيانات الشخصية.

كما أضافت مركزًا للدعم في التطبيق الذي يقدم الدعم اللازم والإرشادات عند الحاجة، وقد عززت هذه الميزات منتجات السلامة الأساسية التي تقدمها أوبر، والتي تشمل مركز الدعم على مدار الساعة وإمكانية تتبع كافة الرحلات عبر نظام تحديد المواقع، فضلًا عن فحص خلفية كافة الشركاء السائقين.

وبالرغم من أهمية هذه التحديثات في معايير السلامة، إلا أن فعاليتها تبدأ بنقطة أساسية بالغة الأهمية ألا وهي الصعود في السيارة الصحيحة.

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ويبدأ الاستخدام الآمن لتطبيق أوبر من التحقق من مشوارك، وينبغي على الركاب عدم الصعود في سيارة سائق يدعي بأنه يستخدم تطبيق أوبر، لكن لا تتطابق معلوماته مع المعلومات التي يوفرها التطبيق.

ويجب على الراكب – في كل مرة يستقل فيها رحلة على تطبيق أوبر – التأكد من الصعود في السيارة الصحيحة مع السائق الصحيح من خلال مقارنة لوحة السيارة وطرازها والشريك السائق مع الصورة والمعلومات المتوفرة على التطبيق.

وقال عبد اللطيف واكد، المدير العام لأوبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: أطلقنا خلال العام الماضي العديد من ميزات السلامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وها نحن نخطو خطوة أخرى نحو التزامنا الراسخ بالسلامة.

وأضاف “نريد أن تصبح خطوات التحقق من مشوارك مرادفة لأوبر، وستساعد هذه الميزة الجديدة على تذكير الركاب بإكمال ثلاث خطوات للتأكد من الصعود في السيارة الصحيحة مع السائق الصحيح كل مرة، وذلك من خلال مقارنة لوحة السيارة، وطرازها، والشريك السائق مع الصورة والمعلومات المتوفرة على التطبيق”.

وتعتبر هذه الخطوات تذكير مهم ودليل على الأهمية التي توليها أوبر لمعايير السلامة، ودليل على الدور الرائد الذي يمكن أن تلعبه التكنولوجيا في جعل تجربة التنقل أكثر أمانًا من أي وقت مضى.

وإلى جانب هذه الخطوات، يمكن للركاب أن يطلبوا من الشريك السائق تأكيد اسمه، إذ يتيح التطبيق للشريك السائق معرفة اسم الراكب، كما يمكن للراكب معرفة اسم الشريك السائق من خلال التطبيق.

ويمكن للراكب – من أجل التأكد من الصعود في السيارة الصحيحة – أن يسأل السائق “ما اسم الراكب الذي أتيت لتقله”، وبالمقابل يمكن للسائق طرح السؤال نفسه معكوسًا على الراكب “ما اسم السائق الذي سيقلك”.

وسيرى مستخدمو التطبيق – اعتباراً من هذا الأسبوع – تنبيهات لتذكيرهم بالتحقق من السيارة التي ستقلهم، وسيصبح هذا التنبيه ميزة أمان دائمة.

وتهدف أوبر إلى جعل التحقق من المشوار قبل الصعود في السيارة خطوة تلقائية بالنسبة لمستخدمي التطبيق، وذلك انطلاقاً من أهمية السلامة لدى أوبر وحرص الشركة على الارتقاء الدائم.

مزايا السلامة ضمن التطبيق

  • تنبيهات التحقق من مشوارك: إشعارات جديدة لتذكير الركاب بخطوات التحقق من المشوار قبل وصول السيارة.
  • التحقق من المشوار ضمن التطبيق: رسالة واضحة ضمن التطبيق تظهر من اللحظة التي يتم فيها صلة الراكب مع سائق شريك على تطبيق أوبر إلى أن تبدأ الرحلة، وهدف الرسالة تذكير الراكب بكيفية التأكد من ركوب السيارة الصحيحة، وسيبقى هذا التذكير في تطبيق أوبر لعدة أسابيع، وسيتم تشغيله بشكل دوري في المستقبل.

البوابة العربية للأخبار التقنية

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