هواوي تتقدم 11 مركزاً على قائمة فورتشن 500

سجلت علامة هواوي تحسناً ملحوظاً على قائمة (Fortune 500) لأبرز الشركات العالمية، حيث ارتقت إلى المرتبة 61، متقدمةً بـ 11 مركزاً مقارنةً بالعام السابق، و 68 مركزاً مقارنةً بعام 2017، ما يؤكد على سير الشركة وفق مسار تطويري ناجح حافل بالإنجازات.

وتصنف قائمة فورتشن 500 الشركات وفقاً لإيراداتها وأرباحها، حيث تركز على حجم الشركات وتقارن أداء الشركات وفق عدة معايير.

وبات هذا التصنيف مؤشراً هاماً تستخدمه الشركات لقياس ما تمتلكه من قوة وحجم وتنافسية على المستوى العالمي، كما أنه يمثل أحد أهم معايير الاقتصاد العالمي ليتجاوز حدود الدول والقوميات والفروقات الثقافية.

ويأتي صعود هواوي كنتيجة طبيعة ومستحقة لما حققته من زيادة في العائدات بنسبة 22 في المئة، وتغيير بنسبة 27.5 في المئة في الأرباح على أساس سنوي مقارنةً بالعام الفائت، علماً أن تفوق العلامة لم يقترن بقيم الربحية فحسب.

وقال ريتشارد يو، الرئيس التنفيذي لمجموعة هواوي لأعمال المستهلكين: يشكل تقدمنا المستمر على قائمة فورتشن 500 دليلاً آخر على نجاح الشركة في 2019، وقد كان لنهجنا المتفاني بتوفير أفضل الحلول التقنية للعملاء، والتركيز على الابتكار من خلال الاستثمار في تجارب البحث والتطوير دور جوهري في تحقيق مزيد من التميز والنجاح.

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تجدر الإشارة إلى أن هواوي قد حققت في وقت سابق من هذا العام المركز 47 على قائمة براندز لأفضل 100 علامة تجارية عالمية من حيث القيمة.

ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى المنتجات المبتكرة مثل نظام الكاميرا المتقدم الذي يتمتع به هاتف (HUAWEI P30) الذكي والابتكارات التكنولوجية التي تتمتع بها سماعات هاتف (HUAWEI Mate X)، إلى جانب هاتف (HUAWEI Mate 20X 5G) المرتقب، والذي يعمل بتكنولوجيا الجيل الخامس.