LG SIGNATURE … لقاء الحرفية العالية والتصميم العصري

أعادت (LG SIGNATURE)، علامة الأجهزة المنزلية البارزة من إل جي، تعريف نمط العيش الفاخر لملاك المنازل في كافة أنحاء المنطقة منذ إطلاقها في دول مجلس التعاون الخليجي عام 2017.

وتلبي سلسلة منتجات (LG SIGNATURE) الاحتياجات الدقيقة لدى العملاء المتطلبين ممن يطلبون الحرفية العالية الممزوجة بسلاسة مع التقنيات المبتكرة، وذلك عبر توفير مزيج متميز من الأناقة والعملية.

ويتم التعامل مع منتجات سلسلة (LG SIGNATURE) بطريقة مختلفة منذ البدء بمرحلة التصميم، حيث يتطلب تصميمها عادةً ثلاثة أضعاف القوة العاملة في مجال البحث والتطوير مقارنةً بغيرها من الأجهزة المنزلية.

ويتم دائماً التركيز على احتياجات المستهلك وتعزيز نمط الحياة عند تصميم أي منتج، وتصنع أجهزة سلسلة (LG SIGNATURE) على عكس غيرها من الأجهزة التقليدية التي يتم تقييم بضعة قطع منها فقط.

وتتميز بمنتجاتها الحصرية وتمر بعملية تقييم معمقة ودقيقة، حيث يجري تقيم أجهزة هذه السلسلة تبعاً لعدة معايير وتمر باختبارات أكثر بكثير من المنتجات العادية.

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كما يتم إنتاجها بأعداد محدودة في خطوط منتجات مخصصة لضمان جودة الحرفية في كل جهاز، حيث تنتج ثلاجات (InstaView) من سلسلة (LG SIGNATURE) بمعدل 25 قطعة في اليوم مقارنة بعدد 500 وحدة من نماذج المنتجات العادية.

وتصنع سلسلة (LG SIGNATURE) ما يصل إلى 20 وحدة فقط في اليوم من غسالاتها المتطورة (TWINWash)، في حين تصنع المصانع ما يزيد عن 1000 غسالة عادية في اليوم.

وأعادت غسالات إل جي (TWINWash) مفهوم غسل الملابس في المنزل، إذ تشمل الغسالة حوض الغسيل الرئيسي وحوض (TWINWash) الصغير والفريد، مما يمكنها من غسل حملي غسيل في الوقت ذاته.

وصممت هذه الغسالة لمساعدة العملاء على أداء مهامهم اليومية بكفاءة أكبر ولتكون قطعة أنيقة تندمج مع أي منزل توضع فيه.

وكما هو الحال مع جميع أجهزة السلسلة، فقد بذلت إل جي جهود حثيثة عند تصميم غسالة (TWINWash) لضمان توافقها مع هدف العلامة التجارية المتمثل في التصاميم البسيطة.

واستخدمت في تصنيعها المواد العالية الجودة مثل باب الغسالة الأسود المزود بالزجاج المقسى والمغطى بالمينا لمنحها لمسة من الأناقة والمتانة.

وأجريت العديد من الاختبارات على تلك العناصر قبل طرحها في الأسواق.

وتجرى اختبارات الجودة لجميع المنتجات بمعدل يزيد عن الضعف مقارنة بالاختبارات التي تجرى عادةً على الأجهزة التقليدية، مما يمنح المستهلكين الثقة الثابتة في منتجات العلامة ذات الجودة العالية والمقاييس الفاخرة.

كما يضمن الباب الأسود وطلاء المينا في غسالة (TWINWash) العملية التامة، فيجعلان الغسالة مقاومة للصدأ والخدش وسهلة التنظيف.

وبالإضافة إلى غسالة (TWINWash) وثلاجة (InstaView)، فإن العلامة التجارية لديها جهاز تنقية الهواء وتلفزيون (OLED) المدعم بتقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة التي توفر مزيداً من الراحة وسهولة التشغيل.

ويتميز تلفزيون (OLED) بقدرة التعرف على الصوت باللغة العربية ولوحة تحكم تمكن المستخدمين من التحكم بالأجهزة الأخرى بلمسة زر واحدة.

وتوفر سلسلة (LG SIGNATURE) للمستهلكين طرقاً جديدة لتجربة الحياة الذكية عبر استخدام أجهزة منزلية أكثر سهولة وفاعلية وعملية بتصاميم عصرية.

كما ترتبط منتجات السلسلة بمنصة إل جي الذكية (SmartThinQ)، والتي تعمل على الهواتف المحمولة وتتيح للمستخدمين تشغيل أجهزتهم المنزلية مباشرة من هواتفهم.

وحصدت منتجات سلسلة (LG SIGNATURE) أكثر من 85 جائزة وتكريم في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2019، وذلك لتميزها وقدرتها على المزج بين الأناقة والإبداع.

وتفخر سلسلة (LG SIGNATURE) بفلسفتها التي تؤمن بأن الفن يلهم التكنولوجيا، وبأسلوبها في الدمج بين الأناقة والابتكار لإعادة تصور إمكانيات الحياة الإبداعية.

وتظل عناصر الذكاء والتصميم الأنيق والذوق الفني الرفيع جزءاً لا يتجزأ من كافة الأجهزة المنزلية التي صممت بحرفية مثالية لتكون أعمالاً فنية خالدة تكمل إطلالة المنزل الحديث اليوم.