تراجع قوي لعوائد السندات البريطانية مع تزايد احتمالات خفض الفائدة

مباشر: ارتفعت أسعار السندات الحكومية في المملكة المتحدة ليتراجع العائد عليها لأدنى مستوى منذ 2016 خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع تزايد توقعات خفض الفائدة.

وجاء التحول صوب السندات البريطانية- التي يُنظر إليها على أنها ملاذ آمناً في أوقات عدم اليقين - بعد أن ذكرت حكومة "داونينج ستريت" أن بوريس جونسون لن يلتقي بقادة الاتحاد الأوروبي لمناقشة صفقة محتملة ما لم يتفقوا على فتح التفاوض على اتفاقية الانسحاب.

كما ارتفعت احتمالية قيام بنك إنجلترا بخفض معدل الفائدة خلال الأشهر القليلة المقبلة إلى 55 بالمائة، بزيادة 4 بالمائة عن نهاية الأسبوع الماضي، و 33 بالمائة عن اليوم الأخير في يونيو/حزيران الماضي، وفقاً لبيانات وكالة "بلومبرج".

ومن المقرر أن يجتمع بنك إنجلترا هذا الأسبوع مع توقعات بثبيت معدل الفائدة دون تغيير.

وبحلول الساعة 3:00 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع عائد الديون البريطانية لآجل 10 سنوات إلى 0.653 بالمائة بعد أن سجل مستوى 0.633 بالمائة في وقت سابق من التعاملات هو الأدنى منذ أغسطس/آب 2016.

كما تراجع عائد السندات الحكومية لآجل عامين إلى مستوى 0.514 بالمائة بعد أن كان منخفضاً عند 0.447 بالمائة في وقت سابق من التعاملات.

وخلال نفس الفترة، عمق الجنيه الإسترليني خسائره لنحو 1.3 بالمائة أمام الدولار ليسجل 1.2217 دولار مع مخاوف البريكست بدون اتفاق.