أخبار عاجلة

البحرين ترد على الأمم المتحدة: أحكام الإعدام استوفت "كافة معايير العدالة" -
اخر النهار حلقة الثلاثاء 31 يوليو 2019 -
سيد عبد الحفيظ يوجه رسالة لجمهور الاهلي -
سيد عبد الحفيظ : بيراميدز خلق روح المنافسة في الدوري هذا الموسم -
سيد عبد الحفيظ : لم أسمع في حياتي سوى عن روح الفانلة الحمراء -
جائزة خالد الخطيب الدولية 2019.. تحديات التغطية الميدانية من قلب المعركة -
مساء dmc – لقاء مع أحد المشاركين في المؤتمر الوطني للشباب -
لقاءات مع أبطال مصر لكرة اليد "فور وصولهم" وعقب فوزهم بالمركز الثالث بكأس العالم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

تراجع قوي لعوائد السندات البريطانية مع تزايد احتمالات خفض الفائدة

Google+ Print
تراجع قوي لعوائد السندات البريطانية مع تزايد احتمالات خفض الفائدة تراجع قوي لعوائد السندات البريطانية مع تزايد احتمالات خفض الفائدة

مباشر: ارتفعت السندات الحكومية في المملكة المتحدة ليتراجع العائد عليها لأدنى مستوى منذ 2016 خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع تزايد توقعات خفض الفائدة.

وجاء التحول صوب السندات البريطانية- التي يُنظر إليها على أنها ملاذ آمناً في أوقات عدم اليقين - بعد أن ذكرت حكومة "داونينج ستريت" أن بوريس جونسون لن يلتقي بقادة الاتحاد الأوروبي لمناقشة صفقة محتملة ما لم يتفقوا على فتح التفاوض على اتفاقية الانسحاب.

كما ارتفعت احتمالية قيام بنك إنجلترا بخفض معدل الفائدة خلال الأشهر القليلة المقبلة إلى 55 بالمائة، بزيادة 4 بالمائة عن نهاية الأسبوع الماضي، و 33 بالمائة عن اليوم الأخير في يونيو/حزيران الماضي، وفقاً لبيانات وكالة "بلومبرج".

ومن المقرر أن يجتمع بنك إنجلترا هذا الأسبوع مع توقعات بثبيت معدل الفائدة دون تغيير.

وبحلول الساعة 3:00 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع عائد الديون البريطانية لآجل 10 سنوات إلى 0.653 بالمائة بعد أن سجل مستوى 0.633 بالمائة في وقت سابق من التعاملات هو الأدنى منذ أغسطس/آب 2016.

كما تراجع عائد السندات الحكومية لآجل عامين إلى مستوى 0.514 بالمائة بعد أن كان منخفضاً عند 0.447 بالمائة في وقت سابق من التعاملات.

وخلال نفس الفترة، عمق الجنيه الإسترليني خسائره لنحو 1.3 بالمائة أمام الدولار ليسجل 1.2217 دولار مع مخاوف البريكست بدون اتفاق.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
أسعار المنازل في الولايات المتحدة ترتفع بأقل وتيرة منذ 2012

أسعار المنازل في الولايات المتحدة ترتفع بأقل وتيرة منذ 2012

ارتفاع أسعار الذهب مع ترقب بدء اجتماع الفيدرالي

ارتفاع أسعار الذهب مع ترقب بدء اجتماع الفيدرالي

ارتفاع أسعار النفط وسط توقعات خفض الفيدرالي معدل الفائدة

ارتفاع أسعار النفط وسط توقعات خفض الفيدرالي معدل الفائدة

8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ 29-7-2019

8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ 29-7-2019