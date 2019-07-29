محدث.. الدولار الأمريكي يصعد عالمياً لأعلى مستوى في شهرين

مباشر: تحول الدولار الأمريكي إلى الصعود أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الاثنين، ليصل إلى أعلى مستوى في شهرين وسط ترقب بدء اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي والتطورات التجارية.

وتبدأ اليوم زيارة وفد تجاري أمريكي نحو الصين وذلك بهدف استكمال المباحثات التجارية العالقة بين الجانبين منذ شهر مايو/آيار الماضي.

ويترقب المستثمرون في الأسبوع الجاري انعقاد اجتماع السياسة النقدية داخل بنك الاحتياطي الفيدرالي، وسط توقعات خفض معدل الفائدة، في خطوة من شأنها أن تكون الأولى من نوعها منذ الأزمة المالية العالمية.

وفي حالة تنفيذها، فإن قد ينظر إلى خطوة الفيدرالي بتقليص الفائدة على أنها خفض تأميني من أجل حماية الاقتصاد الأمريكي من حالات عدم اليقين العالمية والضغوط التجارية على عكس الخفض الذي تنفذه الدول لمواجهة مخاطر أكثر وضوحاً.

وكشفت البيانات الاقتصادية يوم الجمعة الماضي ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بنحو 2.1 بالمائة على أساس سنوي خلال الثلاثة أشهر المنتهية في يونيو/ حزيران الماضي، وعلى الرغم أنه مستوى أقل من المسجل في الربع الأول عند 3.1 بالمائة، إلا أنه أكثر من توقعات المحللين.

وانتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الفيدرالي مرة أخرى مشيراً إلى أنه لا يتوقع قيام المركزي الأمريكي بفعل الكثير من أجل تحفيز الاقتصاد.

وبحلول الساعة 3:36 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع الدولار أمام اليورو بنسبة هامشية 0.08 بالمائة مسجلاً 1.1137 دولار، فيما ارتفع أمام الين بنحو 0.2 بالمائة عند 108.85 ين.

وارتفعت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني بنسبة 1.3 بالمائة عند 1.2224 دولار، فيما هبطت أمام الفرنك السويسري بنسبة هامشية 0.08 بالمائة مسجلة 0.9924 فرنك.

وجاء الهبوط القوي للجنيه الإسترليني مع مخاوف البريكست دون اتفاق، وهو ما يهدد بآثار اقتصادية سلبية على المملكة المتحدة.

وخلال تلك الفترة، تحول مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية للارتفاع بأكثر من 0.1 بالمائة ليصل إلى 98.133، ليكون عند أعلى مستوى في شهرين.