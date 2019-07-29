ارتفاع جماعي لبورصة الخليج.. والسعودي يخالف الاتجاه

الرياض- مباشر: ارتفع أداء معظم بورصات الخليج بنهاية تعاملات اليوم الاثنين، بقيادة سوق دبي المالي، وتراجع سوق الأسهم السعودي الذي أغلق وحيداَ داخل المنطقة الحمراء.

وبحسب رصد لـ "مباشر" بلغ إجمالي أحجام التداول لبورصات الخليج نحو 734.254 مليون سهم، وشهدت بورصة الكويت أكبر نشاط لكميات الأسهم بنحو 221.55 مليون سهم.

ووصلت قيم التداولات إلى 1.137 مليار دولار أمريكي وكان للسوق السعودي النصيب الأكبر من إجمالي سيولة الأسواق بنحو 801.819 مليون دولار.

وتصدر سوق دبي المالي ارتفاعات الأسواق في تداولات اليوم الاثنين، وسط عمليات شراء قوية ركزت على أسهم البنوك والعقار وسط حالة من التفاؤل حيال نتائج الشركات الكبرى وتزايد التوقعات بخفض الفائدة وهو ما سيحفز قطاعات اقتصادية كبرى.

وزاد المؤشر العام للسوق بنسبة 1.21 بالمائة، بما يُعادل 34.54 نقطة، ليغلق عند مستوى 2880.61 نقطة.

ووصل حجم التداول إلى 211.105 مليون سهم، بسيولة قدرها 80.6 مليون دولار، بعدد صفقات بلغ 3639.

وحلت ثانيا بورصة الكويت وارتفعت المؤشرات بشكل جماعي لرابع جلسة على التوالي، وصعد المؤشران العام والرئيسي بذات النسبة البالغة 0.31 بالمائة، فيما ارتفع مؤشر السوق الأول 0.3 بالمائة.

وتقلصت سيولة البورصة اليوم 9.3 بالمائة لتصل إلى 122.5 مليون دولار، كما انخفضت أحجام التداول 51 بالمائة إلى 221.55 مليون سهم مقابل 452.01 مليون سهم بجلسة الأحد.

وبددت بورصة قطر الخسائر الصباحية لتداولات اليوم الاثنين لتغلق التعاملات على ارتفاع؛ مدعومة بنمو 3 قطاعات، وذلك وسط تحسن بالتداولات.

وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.28 بالمائة ليصل إلى النقطة 10602.92، رابحاً 29.74 نقطة عن مستويات أمس الأحد.

وانتعشت التداولات اليوم، إذ قفزت السيولة إلى 50.28 مليون دولار وصعدت أحجام التداول عند 73.56 مليون سهم، مقارنة بـ61.63 مليون سهم في الجلسة السابقة.

وأغلق سوق أبوظبي للأوراق المالية تداولات اليوم على ارتفاع بدعم عودة القوى الشرائية وسيطرتها على تداولات الأسهم القيادية.

وسجل المؤشر العام للسوق نمو بنسبة 0.14 بالمائة بما يعادل 14.34 نقطة، لينهي عند مستوى 5362.83 نقطة.

ووصل حجم التداول إلى 86.109 مليون سهم، بسيولة قدرها 53.49 مليون دولار، بعدد صفقات بلغ 1978.

وحل أخيراَ بين الارتفاعات المؤشر العام لسوق مسقط تعاملات اليوم الاثنين، ليسجل ارتفاعاً بنسبة 0.14 بالمائة، بإقفاله عند مستوى 3751.01 نقطة، رابحاً 5.36 نقطة، مقارنة بمستوياته بنهاية جلسة أمس الأحد.

وارتفع حجم التداولات اليوم إلى 18.17 مليون سهم، مقابل 10.76 مليون بالجلسة الماضية، وزادت قيمة التداولات إلى 27.8 مليون دولار.

وارتفع المؤشر العام لبورصة البحرين إلى مستوى 1536.05 نقطة رابحا 8.37 نقطة بنسبة ارتفاع 0.55 بالمائة.

وفي المقابل، سجل سوق الأسهم السعودية "تداول" تراجعاُ بنهاية جلسة اليوم الإثنين، بعدما سجل ارتفاعاً في الجلستين السابقتين، متأثراً بهبوط الثلاثة قطاعات الرئيسية وهي البنوك، والاتصالات والمواد الأساسية.

وأغلق المؤشر العام للسوق "تاسي" متراجعاً بنسبة 1.47 بالمائة، ليهبط بأكبر وتيرة يومية في شهر، ليفقد 130.20 نقطة من رصيده، إلى مستوى 8729.12 نقطة.

وارتفعت قيم التداول إلى نحو 801.8 مليون دولار كما ارتفعت الكميات إلى 121.217 مليون سهم، مقارنة بـ80.2 مليون سهم بجلسة الأحد.

وتوقع إيهاب رشاد خبير أسواق المال أن تستكمل أسواق الخليج أداءها المتباين خلال جلستي الاثنين والثلاثاء على وقع النتائج النصفية التي تعتبر البوصلة لاتجاهات الأسهم بالوقت الحالي.

وتأثرت بعض الأسهم الكبرى الخليجية بإعلان نتائجها بجلسة الأمس وفي مقدمتها سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" الذي تراجع بنسبة 0.7 بالمائة، بعدما سجلت تراجع بأرباح الربع الثاني وذلك بسبب هبوط متوسط أسعار بيع المنتجات وانخفاض حصة الشركة في نتائج شركات زميلة ومشاريع مشتركة.

وأوضح أن السوق السعودي استطاع بالأمس التماسك فوق مستويات 8800 نقطة وهو ما يؤهله لاستكمال الصعود وذلك على الرغم من النتائج الغير متوقعة لـ"سابك".

ورجح أن يسعى مؤشر السوق إلى زيادة وتيرة الارتفاع واستعادة مستويات 8900 نقطة وصولاً إلى مستويات 9090 نقطة، في ظل استمرار النشاط الشرائي للمستثمرين الأجانب. مؤكداً أن مستويات ستبقى 8800 نقطة مستويات الدعم الهامة للحفاظ على المسار التصاعدي.

وأوضح رشاد أن قرار الفيدرالي هذا الأسبوع سيكون بمثابة محدد رئيسي لأداء الأسهم العقارية التي يعتمد نشاطها على الاقتراض لتنفيذ المشاريع وفي المقابل، كذلك سيحدد مسار الأسهم البنكية التي هي مصدر القروض لذلك القطاع الكبير باقتصاديات دول الخليج.

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