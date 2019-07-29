افتتاح أول برج سكني في قلب العاصمة القطرية يتألف من 72 شقة ويعتمد التقنيات الذكية

القاهرة – سبوتنيك. ويقع مبنى "وادي 1"، الذي يتألف من 72 شقة بمساحات مختلفة، في سكة الوادي، وعلى مقربة من عدد من أبرز معالم الدوحة، مثل سوق واقف التاريخي، وشارع حمد الكبير.

ووفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا)، فاز مبنى "وادي 1"، مؤخرا بجائزة أفضل تطوير عقاري للمباني السكنية، ضمن جوائز العقارات العربية 2019-2020، وحصل على 58 نقطة على مستوى الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة (60 للحصول على الفئة الذهبية)، خلال مراحل الاختبارات الأولية.

وتصل نسبة الاقتصاد في استهلاك المياه الصالحة للشرب في البناية إلى 41.9 %، كما يمكن الاستفادة من 2600 متر مكعب من مياه مكيفات البناية، وإعادة استخدامها في مهام أخرى.

وأكد الرئيس التنفيذي بالوكالة لمشيرب العقارية، علي الكواري، نجاح الشركة في تحقيق مهمتها، التي تهدف إلى توفير حلول متنوعة لحياة ذكية ومستدامة للجميع في قطر.

وتأسست مشيرب العقارية كشركة تطوير عقاري وطنية تابعة لمؤسسة قطر بهدف المساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تنص عليها رؤية قطر الوطنية 2030. وتسعى الشركة إلى إثراء المجتمع وتحسين جودة المعيشة والحياة بشكل عام، من خلال تطوير مشاريع عمرانية معاصرة ومبتكرة، تعكس التراث القطري وعاداته وتقاليده.