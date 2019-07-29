تقرير: تركيا قد تتجاوز مستهدف الاقتراض وعجز الموازنة

مباشر: ذكر تقرير حديث أن المسؤولين الأتراك أبلغوا المصرفيين أن الحكومة قد تتجاوز مستهدفها بشأن الديون الجديدة وعجز الموازنة في البلاد.

ونقلت وكالة بلومبرج الأمريكية عن مصادر مطلعة على المسألة، اليوم الإثنين، إن وزارة الخزانة التركية تبحث مراجعة مستهدفها بالرفع لحجم مبيعات الديون مقارنة بإعادة المدفوعات (معدل إعادة تمويل الديون) إلى متوسط يتراوح بين 100 و110 بالمائة خلال عام 2019.

وبحسب التقرير، فإن المناقشات دارت في اجتماع خاص بين المصرفيين ومسؤولين كبار بوزارة المالية خلال الأسبوع الماضي.

وكان المستهدف السابق 93.5 بالمائة وهو أقل من 98.1 بالمائة المستهدف قبل عام مضى.

ومن جانب آخر، نفى أحد المتحدثين باسم وزارة الخزانة والمالية وجود تعديل في المستهدف خلال الاجتماع الذي عقد يوم الجمعة في حين رفض متحدث آخر التعليق بحجة أن المؤتمر الإعلامي المخطط لوزير الخزانة والمالية بيرات البيرق في وقت لاحق هذا الأسبوع كون هذه القضية ستكون مثارة في الأجندة.

وكان الاقتراض المحلي ارتفع 103.1 مليار ليرة (18.3 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الحالي وهو أعلى بنحو 45 بالمائة من المستهدف.

وذكرت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها أن عجز الموازنة في تركيا من المرجح أن يتجاوز المستهدف البالغ 1.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي وربما يصل إلى 2.8 بالمائة.

وكانت بيانات رسمية أظهرت ارتفاع عجز الموازنة في تركيا بأكثر من 70 بالمائة خلال أول ستة أشهر من العام الحالي.